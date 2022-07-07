Galaxy Watch 5 — качественные рендеры с финальным дизайном новой серии смартчасов Samsung

Инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные рендеры с финальным дизайном смартчасов Samsung Galaxy Watch 5, которые ожидаются уже в августе. На этих рендерах изображены базовая и Pro-версия Galaxy Watch 5 с разных ракурсов и в целом они соответствуют предварительным сообщениям с деталями о будущих устройствах.

Galaxy Watch 5 — обновление серии Galaxy Watch 4, которая имела безумный успех, не в последнюю очередь благодаря переходу на Wear OS. Pro-версия умных часов Galaxy Watch 5, конечно же, является более интересной и более дорогой версией в классическом дизайне. Она выступает прямым наследником прошлогодней модели Galaxy Watch 4 Classic. Плохая новость заключается в том, что предварительные данные об известном от вращающегося физического безеля оказываются правдивыми — по крайней мере, на этих рендерах нет никаких признаков облюбованного многими механизма управления. Кроме того, упоминается только один размер модели (45 мм) вместо двух у Galaxy Watch 4 Classic (46 мм и 44 мм).

Базовая модель Galaxy Watch 5 — более доступная модель серии.

Она имеет более простой и спортивный дизайн. Сообщается о двух размерах: 44 мм и более компактной модели, точный размер которой не конкретизируется. Обе модели (базовые Watch 5 и Watch 5 Pro) будут иметь пару физических кнопок справа от экрана, поддержку 4G LTE и GPS и защиту от воды 5 ATM — то есть часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба до 10 минут за раз (в них можно свободно плавать, но не нырять).

Что касается ПО, то Эван Бласс утверждает, что обе модели будут работать на Google WearOS 3.5 с фирменным интерфейсом One UI Watch 4.5. В предыдущих сообщениях также упоминалась поддержка мощности подзарядки 10 Вт против 5 Вт у предшественников.

Анонс Galaxy Watch 5 ожидается на ежегодной летней презентации Samsung Unpacked, которая состоится в августе. На этом же мероприятии ожидается анонс новых наушников Galaxy Pro, а также сложных смартфонов Galaxy Fold4 и Flip4.

Конкурировать Samsung Galaxy Watch 5 придется не только с Apple Watch Series 7, но также с Google Pixel Watch.