Galileo — кодовое название умных часов Samsung Gear S4

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В сети продолжает появляться информация касательно умных часов Samsung Gear S4, которые придут на смену серии Gear S3, выпущенной в конце 2016, и модели Gear Sport (на заглавном фото), представленной прошлой осенью. Новая порция данных указывает на то, что устройство проходит под кодовым названием Galileo.

Как сообщает источник, LTE-версии Gear S4 разрабатываются в США, где будут распространяться операторами Verizon, AT&T и T-Mobile. Также говорится, что Gear S4 будут предложены в двух версиях, вероятно, речь о двух вариантах размера.

К сожалению, никаких подробностей о характеристиках устройства пока нет. Предыдущие слухи указывали на улучшенную аппаратную начинку и более широкие возможности по отслеживанию различных видов упражнений.

Скорее всего, часы будут работать под управлением операционной системы Tizen OS.

Анонс Samsung Gear S4 ожидается только в четвертом квартале этого года.

Источник: sammobile