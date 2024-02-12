Новости IT-бизнес 12.02.2024 в 11:17 comment views icon

Гендир Nvidia порекомендовал странам строить суверенную инфраструктуру искусственного интеллекта для экономического роста и защиты культуры

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Юрій Орос

Автор новин

Гендир Nvidia порекомендовал странам строить суверенную инфраструктуру искусственного интеллекта для экономического роста и защиты культуры

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг поделился мнением, что каждая страна должна иметь собственную инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы воспользоваться экономическим потенциалом и защитить собственную культуру.

Вы не можете позволить, чтобы это было сделано другими.

— сказал Хуанг на Всемирном правительственном саммите в Дубае.-* сказал Хуанг на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Хуанг, чья компания благодаря доминированию на рынке высококлассных ИИ-чипов взлетела до 1,5 трлн долларов, заявил, что его компания «демократизирует» доступ к ИИ благодаря быстрому росту эффективности вычислений на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Стоимость Nvidia достигла $1,52 трлн — с рекордным месячным ростом почти на $300 млрд

Остальное зависит от вас: вы должны проявить инициативу, активизировать свою отрасль, построить инфраструктуру так быстро, как только сможете.

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Он сказал, что страхи относительно опасности ИИ преувеличены, отметив, что другие новые технологии и отрасли, такие как автомобили и авиация, были успешно урегулированы.

Есть определенные интересы в том, чтобы напугать людей этой новой технологией, мистифицировать эту технологию, поощрить других людей ничего не делать с этой технологией и положиться на них. И я думаю, что это ошибка.

После нового раунда американских ограничений в октябре, наложенных на некоторые из ее ИИ-чипов, Nvidia заявила в ноябре, что работает с клиентами в Китае и на Ближнем Востоке над получением экспортных лицензий на новые продукты, которые будут соответствовать американским правилам, передает Reuters.

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