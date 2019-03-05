GfK Ukraine: В 2018 году украинцы потратили 30 млрд гривен на мобильные телефоны, ежедневно приобреталось 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов [инфографика]

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В минувшем году в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 млрд гривен. Об этом сообщили в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них – на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тыс. мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами.

Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 грн. Кнопочные телефоны покупались в среднем за 620 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.

Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тыс. ноутбуков (500 тыс. в 2017 году), на покупку которых было потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14,1 тыс. грн за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тыс. штук на 9 млрд грн, то есть в среднем 11 тыс. грн за единицу.

Напомним, что ранее в MOYO рассказали, как в Украине менялся спрос на кнопочные телефоны и смартфоны за последние 8 лет.

Источник: MOYO