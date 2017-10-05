GIGABYTE анонсировала новые материнские платы AORUS Z370-ой серии, ориентированные на геймеров и моддеров

Компания GIGABYTE официально анонсировала материнские платы GIGABYTE Z370 AORUS на базе чипсета Intel Z370 Express. Новые модели предназначены для совместной работы с процессорами Intel Core 8-го поколения и модулями ОЗУ, способными работать на частоте вплоть до 4133 МГц, оснащены модулем питания серверного класса и позволяют настраивать производительность под конкретные задачи. Среди отличительных особенностей, присущих новинкам, стоить отметить ЦАП ESS Sabre, а также фирменные функции Smart Fan 5 и RGB Fusion.

Напомним, что процессоры Intel Core 8-го поколения выпускаются с 4 ядрами и 6 ядрами (8 и 12 потоков, соответственно, производятся с соблюдением 14-нм проектных норм), благодаря чему в паре с материнскими платами Z370 AORUS обеспечиваются высокое качество воспроизведения видео в формате 4K UHD и бесперебойная передача видеопотока средствами технологии HDCP 2.2, 10-разрядного декодера HEVC, а также аппаратного VP9-декодера.

В рамках проектирования материнских плат Z370 AORUS был разработан новый VRM-модуль и существенно переработана схемотехника модуля PWM. Теперь подсистема питания способна выдерживать нагрузку 60 А на одну фазу и усиливать полезный сигнал в цепи между регулятором напряжения и ЦП. Благодаря применению конденсаторов 10K Ultra Durable Black серверного класса, инженерам GIGABYTE удалось повысить энергоэффективность и долговечность изделия, а также минимизировать негативное влияние избыточного электростатического заряда на PWM-модуль. Прогрессивный дизайн подсистемы питания материнских плат Z370 AORUS позволяет изделиям GIGABYTE в полном объеме соответствовать стандартам, выработанным Калифорнийской энергетической комиссией (CEC) для изделий с малой мощностью и высокой эффективностью.

Тандем в составе ЦАП ESS Sabre DAC и программного пакета Creative Sound BlasterX 720 призван обеспечить достойное качество звучания аудиоподсистемы материнской платы Z370 AORUS Gaming 7. Проприетарная технология Scout-радар позволяет игроку услышать и распознать противника на значительном удалении, за счет этого достигается ощутимое тактическое преимущество. Предлагаемый инструментарий поддерживает современные технологии и широко распространенные аудиоалгоритмы, помогая приобрести ценный опыт пользователям, играющим в компьютерные игры, занятым прослушиванием музыки, практикующим стриминг или иные формы развлечения средствами ПК.

Фирменная технология Smart Fan 5 позволяет управлять «микроклиматом» ПК. К примеру, входящая в ее состав функция Fan Stop автоматически отключает вентиляторы в те моменты, когда температура не превышает пороговое значение, что позволяет значительно снизить уровень шума. Активное охлаждение материнской платы включает расположенный рядом с VRM-модулем вентилятор, призванный взаимодействовать с установленной жидкостной AIO системой охлаждения замкнутого цикла (все в одном), которая обычно работает в условиях отсутствия направленного воздушного потока. Указанные технологии дают возможность продлить срок жизни ключевых компонентов игрового ПК и повысить производительность материнской платы, варьируя различные параметры в режиме Overclocking.

Еще одна функция, также реализованная на материнских платах Z370 AORUS – металлические радиаторы M.2 Thermal Guard для охлаждения M.2-накопителей распространенных форм-факторов. Радиаторы располагаются поверх установленных в разъемы M.2 флеш-накопителей, гарантируя эффективное охлаждение и соответственно максимально возможное быстродействие устройств хранения данных.

В фирменную технологию RGB Fusion добавлена поддержка цифровых светодиодов (напряжение питания 5 В или 12 В), кроме того RGB Fusion позволяет выполнить адресную настройку светодиодных линеек индивидуально, в составе массивов и матриц. Материнские платы Z370 AORUS оснащены RGB-разъемами рассредоточенными по всей поверхности платы, что, несомненно, оценят поклонники моддинга и сторонники самостоятельной сборки ПК. При необходимости, 4-контактный разъем можно переконфигурировать, что обеспечивает совместимость со всеми распространенными на рынке RGBW-линейками.

Отметим, что несмотря на новизну устройства, обзор материнской платы GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING уже можно прочитать на нашем сайте по следующей ссылке.

Источник: GIGABYTE