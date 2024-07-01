«Гладиатор 2» — первые кадры сиквела и эпическая дуэль Педро Паскаля с Полем Мескалем (трейлер 9 июля)

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Первые кадры ленты «Гладиатор 2» Ридли Скотта опубликовало издание Vanity Fair. На них — бой между персонажами Пола Мескаля и Педро Паскаля, также они представляют новых и знакомых персонажей Текст далее содержит спойлеры сюжета фильма, его чтение — на собственное усмотрение.

Теперь, когда известно, что «Гладиатор 2» выйдет в кинотеатрах 22 ноября, съемочная группа готова рассказать остальному миру, где начинается новая история. Центральным персонажем, которого изобразил Мескаль, является Луций, в последний раз которого видели как маленького сына Луциллы.

Конни Нильсен возвращается в сиквеле в роли одной из немногих настоящих фигур в вымышленной сюжетной линии «Гладиатора» — дочь покойного императора Марка Аврелия. В реальной истории Луцилла была настоящей революционеркой, которая разочаровалась в направлении, которое выбрал Рим после смерти ее отца.

С событий первого фильма прошли десятилетия, Люций достиг совершеннолетия вдали от своей матери. Когда он был еще ребенком, Луцилла отправила его на северное побережье Африки, в регион Нумидия неподалеку от Римской империи. Он так и не понял до конца, почему, и по мере того, как он становился сильнее, росла и его обида — даже если намерения его матери были благородными.

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В начале «Гладиатора 2» Люций Мескаля имеет жену и ребенка и живет относительно мирной жизнью, пока завоеватели с его родины не начнут посягать на новые земли.

«Он пустил корни в приморском городе в Нумидии. Он голубоглазый, светлокожий человек с рыжими волосами, и он не может не отличаться от его жителей. Это одна из последних уцелевших цивилизаций, поскольку римляне начинают спускаться в Северную Африку и захватывать ее всю», — рассказывает Ридли Скотт.

Возглавляет вторжение Марк Акаций в исполнении Педро Паскаля — римский генерал, который, как говорят, учился на младшего офицера под руководством Максимуса Рассела Кроу. Для Луция Акаций является символом всего, что он ненавидит. Луций, некогда внук императора Рима, оказывается в ее плену.

«Когда он попадает в Рим в качестве заключенного и проводит первый раунд на арене, он видит свою мать — к своему шоку. Он не знает, жива она или нет. Откуда ему знать? У вас нет телефонов. Нет прессы. И вот его мать в королевской ложе выглядит довольно хорошо после 20 лет. И она с генералом, с которым он встретился лицом к лицу на стене в Нумидии», — рассказывает Ридли Скотт.

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Луцилла не признает избитое существо в Колизее своим сыном и не имеет никакого представления о кровавой истории между ним и мужчиной, которого она любит. В конце концов показано, что Луций и Акаций снова скрепляют мечи.

Герой сталкивается с рядом других колоритных персонажей. Дензел Вашингтон играет лихого властелина Макринуса.

«Дензел — торговец оружием, который поставляет еду для армий Европы, поставляет вино и масло, производит сталь, производит копья, оружие, пушки и катапульты. Итак, он очень богатый человек. Вместо конюшни скаковых лошадей у него есть конюшня гладиаторов. Он прекрасен. Он ездит на золотом Феррари. Я купил ему позолоченную колесницу», — говорит Скотт.

Руководители Рима — те еще садисты. Огромной империей правят двое сравнительно молодых братьев: Фред Хечингер в роли императора Каракаллы и Джозеф Куинн в роли императора Геты. Они угрожают благосостоянию Луциллы для контроля над Акацией. Гнев, который Люцилий испытывает к ним, направлен на его битвы с Акацием.

«Гладиатор 2» имеет особое значение для Скотта, который в свои 86 лет все еще упорно работает и часто снимает фильмы «Я медленно выходил из стартовых ворот, — говорит он. «Я имею в виду, что я должен был сделать продолжение «Чужого» и «Бегущего по лезвию». Ты меняешься с годами. В то время я не хотел проходить через это снова». Но «Гладиатора» он решил оставить себе.

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