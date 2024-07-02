«Гладиатор 2» — Пол Мескаль говорит, что получил роль Луция из-за «римского» носа и опыта в гэльском футболе

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Ирландский актер Пол Мескаль поделился своим мнением о том, почему Ридли Скотт пригласил его в «Гладиатор 2». Помимо актерской игры, которая понравилась режиссеру, помогли некоторые черты внешности и спортивное увлечение.

Исполнитель роли Луция говорит, что Ридли Скотт был впечатлен его игрой в романтическом сериале «Нормальные люди». Они пообщались около получаса в Zoom.

«Я хотел узнать от него о чем будет эта история, мы потратили около 15 минут на разговор об этом. Затем мы потратили еще 10 минут на разговор о виде спорта, которым я занимался в детстве — гельский футбол. Возможно, это помогло, поскольку я привык быть в хорошей физической форме», — вспоминает Мескаль.

Режиссер хвалил игру Пола в сериале: он отметил, что хотя «Нормальные люди» ««на самом деле не его вид телешоу», он был впечатлен Полом и закончил просмотр с мыслью: «Кто этот парень?». Сам Ридли Скотт говорит, что актер был «особенной находкой» и «абсолютно идеальным» для «Гладиатора 2».

Также Полу помогла черта внешности, которая годами его раздражала — собственный нос. Неожиданно именно он как нельзя лучше подходил к роли римлянина.

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«Мой нос просто римский. Так что это полезно в этом контексте. Нос, который я ужасно ненавидел, когда учился в средней школе, и за который получал насмешки, стал очень, очень полезным, когда Ридли нужен был кто-то в «Гладиаторе 2», — рассказывает Пол.

Говоря о внешности, тренировках и подготовке к съемочной площадке, Пол Мескаль отметил, что не стремился выглядеть хорошо, а только хотел стать как можно больше и сильнее. По его мнению, стремление к внешности ведет к тому, что можно стать похожим «на модель нижнего белья, а не на воина».

Источник: Vanity Fair

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