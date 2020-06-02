Глава Intel: нужно сместить акценты с результатов бенчмарков на преимущества технологий





Генеральный директор Intel Роберт Свон высказал несколько интересных заявлений во время одной из недавних трансляций на YouTube. Они касаются ближайших планов компании и тестов производительности процессоров.

Начнём с того, что уже летом этого года выйдут мобильные процессоры нового поколения Tiger Lake. И по словам руководителя Intel, они «укрепят нашу позицию как бесспорного лидера в области мобильных вычислений и инноваций в ПК». Напомним, ранее говорилось о 2-кратном приросте производительности GPU Gen12 Xe процессоров Intel Tiger Lake по сравнению с Gen11 моделей Ice Lake. Так что в компании верят в успех свих грядущих чипов.

Вместе с тем, генеральный директор Intel высказал мнение, что пора отказываться от пристального изучения результатов тестов производительности. Но это вызвано вовсе не успехами конкурирующих решений на этом поприще, как кто-то мог бы подумать, а сложившейся в мире ситуацией, а если говорить конкретнее – пандемией коронавирусной инфекции.

«Мы должны рассматривать этот момент как возможность сместить акцент в нашей отрасли с показателей тестов производительности на преимущества и влияние создаваемой нами технологии», – заявил Роберт Свон. «Пандемия подчеркнула необходимость разработки технологий, чтобы они могли удовлетворить эти меняющиеся потребности бизнеса и потребителей».

Он добавил, что для этого нужно сосредоточиться на клиенте, быть рядом с ним, предвидеть его потребности и разрабатывать соответствующие решения. И основная цель такого подхода состоит в том, чтобы убедиться в способности оптимизировать результат для более сильного воздействия, которое «поддержит и ускорит преимущества для бизнеса и общества по всему миру».

Источник: pcgamer