Глава OnePlus заявил о более доступном смартфоне OnePlus 9R с поддержкой 5G и игровой направленностью





На следующей неделе ожидается официальный анонс смартфонов серии OnePlus 9. Ранее речь шла о двух моделях OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Однако в одном из последних интервью главный исполнительный директор компании Пит Лау рассказал, что в рамках новой линейки также планируется представить и более доступную версию OnePlus 9R.

Пит Лау заявил, что компания хочет «пойти ещё дальше», чем это было в случае OnePlus Nord. Речь идёт о дизайне и используемых технологиях. Пока не ясно, на какой диапазон нацелилась компания, хотя некоторые комментарии Лау указывают на то, что это может быть устройство среднего уровня. По словам руководителя компании, модель OnePlus 9R получит поддержку связи 5G и игровую направленность. компания хочет, чтобы смартфон обеспечивал «быструю и плавную работу» при «тяжёлом игровом процессе». Также упоминается «плавная прокрутка», что может говорить об использовании дисплея с повышенной частотой обновления изображения, например, 90 Гц. По слухам, смартфон OnePlus 9R основан на процессоре Snapdragon 865

Пит Лау не стал делиться более подробными сведениями о грядущем смартфоне OnePlus 9R. Также он не уточнил, будет ли эта модель продаваться в других странах, помимо Индии. Напомним, официальный анонс смартфонов серии OnePlus 9 запланирован на 23 марта.

Источник: The Verge