Глава Tesla Илон Маск получит рекордную премию в виде акций на сумму свыше $700 млн





Гендиректор Tesla Илон Маск вот-вот получит премию в виде акций компании на свыше $700 млн. Это будет первое и самое большое вознаграждение Маска на должности гендиректора.

Напомним, с 2018 года глава Tesla Илон Маск отказался от зарплаты в классическом виде в пользу специальной программы выплат вознаграждений за достижение конкретных целей и показателей (вот тут мы детально о ней рассказывали). Утвержденный советом директоров опционный план предполагает выплату 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla. И условием для выплаты первого транша является достижение $100 млрд рыночной капитализации. Точнее, на таком уровне она должна была продержаться полгода. И, как заметил Bloomberg, капитализация вот уже полгода показатель держится выше отметки $100 млрд (средний показатель). Другие цели — 20 миллиардов долларов дохода и 1,5 миллиарда долларов прибыли — были достигнуты ранее. Таким образом, Маск разблокировал возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в $350 за штуку. На момент написания этих строк курс акций Tesla составляет $777,50. То есть, при такой цене Маск потенциально может заработать около $708 млн, продав акции сразу.

Забавно, на прошлой неделе глава Tesla написал в Twitter, что, по его мнению, акции его компании переоценены, после чего те резко упали в цене на 8%.

Напомним, рыночная капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд 22 января 2020 года.

Источник: Bloomberg