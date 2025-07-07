Новости Кино 07.07.2025 в 18:21 comment views icon

Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен

Режиссер Квентин Тарантино любит формировать рейтинги лучшего кино из различных жанров — и на этот раз он коснулся лент в категории «hangout movies».

Если учитывать прямой перевод, то это «фильмы для тусовок» — то есть для легкого и веселого просмотра компанией, с акцентом на атмосферу, а не сюжет. Что интересно, собственный рейтинг Тарантино в этом случае возглавляют фильмы «Под кайфом и в смятении» и «Рио Браво» — обе соответствуют «тусовочным» требованиям, однако их сочетание здесь демонстрирует, насколько разными могут быть ленты в этом субжанре.

«Под кайфом и в смятении» / Dazed and Confused — это классика подросткового кино от Ричарда Линклейтера, который привлек на главные роли таких будущих звезд, как Мэттью МакКонахи, Мила Йовович и Бен Аффлек. Действие фильма разворачивается в последний день обучения в школе в Остине 1976 года и повествует о разных учениках школы — от спортсменов до изгоев. Главного героя нет, как и центрального конфликта, но есть та самая атмосфера вечеринок и развлечений.

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«Рио Браво» / Rio Bravo вместо этого предлагает более напряженную историю — это фильм Говарда Хоукса в жанре вестерна, который повествует о шерифе (Джон Уэйн), который оказывается в опасности после ареста убийцы. Брат преступника собирает банду головорезов, чтобы освободить его из тюрьмы, а главный герой должен противостоять этому вызову, с помощью пьяницы, певицы и молодого, но быстрого стрелка.

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Причина того, почему режиссер поставил эти два разных фильма на вершину своего рейтинга «hangout movies» заключается в том, что ленты для тусовок не поддаются жанрам. Фактически, большинство из них имеют очень свободные сюжеты, где основное внимание уделяется персонажам или атмосфере, в то время как мы, зрители, просто проводим время в компании с ними, как с давними друзьями.

Среди остальных фильмов, которые Квентин добавил в свой рейтинг — «Клерки» Кевина Смита (1994), «Пятница» Ф. Гэри-Грея (1995) и «Перед рассветом», тоже от Ричарда Линклейтера (1995).

Безусловно, любовь Тарантино к жанру «hangout movies» повлияла на его творчество, где одним из ярких примеров является «Однажды в Голливуде». Действие фильма происходит в 1969 году, где мы наблюдаем за угасающей телезвездой Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо), каскадером Клифом Бутом (Брэд Питт), а также их гораздо более известной соседкой Шэрон Тейт (Марго Робби).

Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі «Одного разу в Голлівуді»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в Голливуде»

Напомним, что лента получит спиноф на Netflix с отдельной линией для Клифа Бута. Сам Тарантино написал сценарий, тогда как режиссером выступил Дэвид Финчер. Кроме Брэда Питта, по слухам, актерский состав дополнят Карла Гуджино («Падение дома Ашеров»), Яхья Абдул-Матин II («Хранители»), Элизабет Дебики («Корона») и Скотт Каан (Терк Меллой в «Трилогии Оушена») — интересная «смесь», которая свидетельствует о том, что видение Финчера относительно проекта может отличаться от оригинала Тарантино. Ранее инсайдер Джефф Снайдер писал, что в фильме появится и Леонардо Ди Каприо в эпизодической роли (впоследствии появилась информация, что он получит за камео $3 млн), тогда как Марго Робби тоже якобы выразила готовность вернуться.

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости» / The Newsroom, отметив Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также хит ужасов Netflix, что, по мнению режиссера, «не имеет конкурентов» в жанре. Также режиссер назвал лучший боевик 2025 года и фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории.

«Приключения Клиффа Бута» от Netflix получат «гигантский» бюджет и 120+ актеров во главе с Брэдом Питтом

Источник: Sky News, Screen Rant

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