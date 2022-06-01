Главную роль в приквеле «Голодных игр» — «Балладе о змеях и певчих птицах» — сыграет Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история», «Белоснежка»)

Рэйчел Зеглер и Том Блит станут главными героями следующего фильма о «Голодных играх» —приквела под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». В фильме рассказывается о молодом Кориолане Сноу (Том Блит), который станет наставником Люси Грэй Бэйрд (Рэйчел Зеглер) в ходе 10-х Голодных игр.

Картину снимет режиссер оригинальной франшизы Фрэнсис Лоренс. Он также работал над фильмами «Константин: Повелитель тьмы», «Я — легенда» и «Воды слонам!». Съемками займется студия Lionsgate, пишет Deadline.

Продюсерами «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выступят Сюзанна Коллинз (автор оригинального романа), Тим Пален, Джим Миллер, Брэд Симпсон и Нина Джейкобсон. Сценарист — Майкл Лессли («Макбет»).

Зеглер получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — Марии в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. В следующий раз она появится на больших экранах в «Шазам! Ярость богов» вместе с Закари Леви, Хелен Миррен и Люси Лью в декабре.

Приквел выйдет на экраны 17 ноября 2023 года. Вся франшиза «Голодные игры» собрала в мировом прокате более 3 миллиардов долларов.