Glovo застраховал всех курьеров сервиса в Украине на сумму до 150 тыс. грн





В середине лета в Киеве состоялась акция протеста курьеров Glovo, на которой митингующие требовали улучшить условия труда и в том числе решить вопрос со страховкой. Сегодня сервис объявил о том, что застраховал жизнь и здоровье более 10 000 курьеров, которые подключены к платформе в Украине.

В компании назвали это событие уникальным, так как Glovo страхует не только сотрудников офиса, но и подключенных к сервису курьеров. С точки зрения Glovo их сервис представляет собой трехстороннюю платформу, которая объединяет пользователей приложения, партнеров и курьеров, то есть курьеры не является сотрудниками Glovo, а контрагентами, которые подключаются к платформе.

Теперь курьеры смогут получить денежную помощь при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки. Страхование покрывает как незначительные травмы, так и летальные исходы. Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 150 000 гривен. Страховая защита осуществляется компанией «УНИКА», которая обслуживает более 10 миллионов клиентов в 18 странах Европы.

Страхование покрывает лишь те случаи, в которых курьер соблюдал правила дорожного движения. Таким образом, Glovo стремится способствовать безопасности на дорогах и призывает курьеров к ответственному поведению.

«Мы понимаем, что быстрое развитие Glovo влияет на экосистему городов и безопасность на дорогах из-за увеличения количества велосипедов и скутеров. Нашими услугами пользуется все больше людей, и все больше курьеров подключаются к нашей платформе. Именно поэтому нам важно не только обеспечивать быструю и удобную доставку, но и сделать ее как можно более безопасной. Безопасность курьеров — наш приоритет», — прокомментировал генеральный менеджер Glovo в Украине, Дмитрий Расновский.

Чтобы получить страховое возмещение курьеру нужно:

уведомить страховую компанию в течение 30 минут после несчастного случая;

получить в больнице подтверждение диагноза и описание лечения;

прислать все необходимые документы для рассмотрения страхового случая.

Напомним, что в Украине доставка Glovo работает с октября 2018 года. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице и Запорожье, Николаеве и Чернигове.

Как стать курьером Glovo и больше о покрытии Glovo можно узнать по ссылке: https://glovoapp.com.