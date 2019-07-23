В центре Киева митинговали курьеры Glovo, требовавшие лучших условий труда

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В понедельник, 22 июля, в Киеве под офисом компании Glovo по адресу улица Старонаводницкая, 6б состоялась акция протеста, организованная курьерами сервиса. Митингующие требовали улучшить условия труда и отказаться от новой системы начисления зарплат.

Всего под стенами офиса компании собрались около 25 человек, которые были недовольны тем, что компания вместе с поднятием зарплаты курьерам повысила число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно совершить более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату. Это практически ставит крест на попытках многих курьеров использовать Glovo в качестве дополнительной работы.

Кроме того, на митинге отметили, что курьеры Glovo по сути являются только зарегистрированными пользователями приложения, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся затраты на топливо, амортизацию и страховку, при этом у них нет отпусков и больничных.

В самом офисе Glovo никого не оказалось — и никто из компании так и не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Источник: Информатор