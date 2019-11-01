GOODRAM начинает продажи в Украине SSD IRDM PRO gen. 2 ёмкостью 1 ТБ

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Компания Wilk Elektronik SA, предлагающая продукты под брендом GOODRAM, сообщила о доступности в Украине нового твердотельного накопителя IRDM PRO gen. 2. Версия второго поколения перешла на использование чипов флэш-памяти 3D TLC вместо чипов MLC, использовавшихся в устройствах первого поколения.

Новая модель твердотельного накопителя GOODRAM IRDM PRO gen. 2 (модельный номер IRP-SSDPR-S25C-01T) выполнена в форм-факторе 2,5 дюйма. Новинка обеспечивает скорость чтения до 555 МБ/с и скорость записи на уровне 535 МБ/с. Количество операций ввода/вывода в секунду составляет 92000 и 86000 для случайных операций чтения и записи, соответственно. Ёмкость данной модели составляет 1 ТБ. Для подключения к системе служит порт SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с).

Твердотельный накопитель IRDM PRO gen. 2 IRP-SSDPR-S25C-01T ёмкостью 1 ТБ доступен в розничных сетях Украины с 1 ноября по цене около $170.