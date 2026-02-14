tradfi
Новости Софт 14.02.2026 comment views icon

В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК

После анонса в конце прошлого года Google начала широко разворачивать функцию закрепления вкладок в браузере Chrome для Android. Нововведение уже доступно в Chrome 144 и фактически выравнивает мобильную версию с настольной. Тем временем в настольном Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows.


В режиме сетки вкладок достаточно зажать карточку страницы — в меню появится новый пункт Pin tab («Закрепить вкладку»), который расположен сразу над Close tab. После этого страница автоматически переместится в верхнюю часть списка. Визуально Chrome заменяет стандартную кнопку закрытия «x» на значок булавки. Это снижает риск случайного закрытия, что особенно актуально для вкладок с важной информацией — рабочих документов, онлайн-сервисов или страниц с формами.

Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз «Android для ПК»


Еще одно изменение: закрепленную вкладку невозможно закрыть привычным свайпом в режиме сетки. То есть случайное движение пальцем больше не приведет к потере страницы. Для раскрепления нужно снова выполнить длинное нажатие и выбрать «Unpin tab», после чего вкладку можно закрыть стандартным способом.

Если пользователь просматривает список вкладок и не находится в верхней части сетки, Chrome отображает отдельную закрепленную карусель в нижней части экрана. Она показывает фавиконки и названия страниц, позволяет листать список горизонтально и открывать нужную вкладку одним касанием. Анимация переключения быстрая и плавная, что положительно влияет на общее восприятие интерфейса.

Функция закрепления давно работает в настольной версии Chrome, где ее активно используют для фиксации почты, мессенджеров, админпанелей или систем управления проектами. Теперь этот сценарий полностью переносится на Android, что особенно полезно для тех, кто работает со смартфона как с основного устройства или держит десятки открытых вкладок.

Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover

Спецпроекты
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Источник: 9to5google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый глава Mozilla сделает из Firefox "современный ИИ-браузер"
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Что говорит Samsung: двухмесячный Galaxy S25+ загорелся во время зарядки
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Realme 16 раскрыли до анонса: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА-ч и защита IP69K
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Xiaomi представила Poco M8 5G и M8 Pro 5G: как Note 15, только с другими камерами
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить