В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК

После анонса в конце прошлого года Google начала широко разворачивать функцию закрепления вкладок в браузере Chrome для Android. Нововведение уже доступно в Chrome 144 и фактически выравнивает мобильную версию с настольной. Тем временем в настольном Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows.





В режиме сетки вкладок достаточно зажать карточку страницы — в меню появится новый пункт Pin tab («Закрепить вкладку»), который расположен сразу над Close tab. После этого страница автоматически переместится в верхнюю часть списка. Визуально Chrome заменяет стандартную кнопку закрытия «x» на значок булавки. Это снижает риск случайного закрытия, что особенно актуально для вкладок с важной информацией — рабочих документов, онлайн-сервисов или страниц с формами.





Еще одно изменение: закрепленную вкладку невозможно закрыть привычным свайпом в режиме сетки. То есть случайное движение пальцем больше не приведет к потере страницы. Для раскрепления нужно снова выполнить длинное нажатие и выбрать «Unpin tab», после чего вкладку можно закрыть стандартным способом.

Если пользователь просматривает список вкладок и не находится в верхней части сетки, Chrome отображает отдельную закрепленную карусель в нижней части экрана. Она показывает фавиконки и названия страниц, позволяет листать список горизонтально и открывать нужную вкладку одним касанием. Анимация переключения быстрая и плавная, что положительно влияет на общее восприятие интерфейса.

Функция закрепления давно работает в настольной версии Chrome, где ее активно используют для фиксации почты, мессенджеров, админпанелей или систем управления проектами. Теперь этот сценарий полностью переносится на Android, что особенно полезно для тех, кто работает со смартфона как с основного устройства или держит десятки открытых вкладок.

Источник: 9to5google