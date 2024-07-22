Google Chrome получил автоматический поиск «прожорливых» вкладок с возможностью их закрытия

Браузер Google Chrome получил возможность «исправить» проблему с вкладками, которые потребляют много ресурсов. В случае обнаружения проблем с производительностью будет появляться окно с перечнем вкладок и кнопкой «Исправить».

Окно «Оповещение о проблемах с производительностью» выключает наиболее «прожорливые» для освобождения ресурсов. Браузер определяет проблемные вкладки и формирует список. Оповещение будет появляться только тогда, когда вкладки начнут использовать определенный процент ресурса центрального процессора.

Чтобы увидеть окно нужны следующие шаги:

Ввести в адресной строке chrome://flags Найти и включить «Performance intervention UI» и «Enable Performance intervention demo mode» и «Enable Performance intervention demo mode» Перезапустить Chrome Открыть chrome://settings > Performance > General и убедиться, что параметр «Performance Issue Alert» включен. Открыть chrome://discards Выбрать «Производительность триггера Вмешательство процессора».

После нажатия кнопки исправить «Исправить сейчас» все вкладки, требующие много ресурсов, будут немедленно выгружены. Это можно проверить по статусам в chrome://discards в разделе «Loading Status», где они должны быть отмечены как «Unloaded».

Когда флажок демонстрационного режима Performance Intervention включен, пороговые значения процессора и ограничения скорости будут игнорироваться, поэтому пользовательский интерфейс может легко запустить это окно просто через обычную активность в браузере или через принудительный запуск в chrome://discards. Все предлагаемые активные вкладки будут соответствовать обычным критериям отклонения, за исключением необходимости оставаться в фоновом режиме в течение установленного минимального времени, как говорится в описании флажка.

Также существует функция Process Per Site, которая объединяет несколько вкладок из одного в один процесс для повышения эффективности. Однако она имеет проблемы, когда процесс используют много вкладок, которые требуют много памяти. В настоящее время Google разрабатывает новый автоматический метод для оценки размера памяти вкладок, который бы предупредил эти ошибки. Новый режим будет устанавливать ограничения, чтобы сайт не забирал всю возможную память. Сейчас режим не оценивает потребление памяти содержимым iframe, но компания работает над этим.

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Источник: WindowsReport

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