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Компания AMD объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC, представив предварительную версию виртуальных машин N2D на базе процессоров AMD EPYC третьего поколения серии 7003. Они обеспечивают в среднем более чем на 30% лучшее соотношение цены и производительности при различных рабочих нагрузках по сравнению с предыдущим поколением экземпляров N2D на базе процессоров AMD EPYC.

В частности, для клиентов с высокопроизводительными рабочими нагрузками, требующими баланса вычислений и высокой пропускной способности памяти, такие как веб-сервисы, базы данных, транскодирование мультимедиа и обработка изображений, виртуальные машины N2D на базе процессоров AMD EPYC серии 7003 обеспечивают: до 224 vCPU для высокопоточных рабочих нагрузок и 8 ГБ памяти на vCPU; высокую производительность системы хранения данных благодаря поддержке постоянных дисков и локального твердотельного накопителя емкостью до 9 ТБ; поддержку конфиденциальных вычислений с использованием расширенных функций безопасности в процессорах AMD EPYC.

Новое семейство виртуальных машин N2D будет продолжать поддерживать набор функций, представленных в виртуальных машинах N2D на базе процессоров EPYC 2-го поколения. Среди этих функций: единоличное владение узлом, пользовательские типы машин Google Kubernetes Engine (GKE) и, в будущем, конфиденциальные вычисления.

В настоящее время виртуальные машины N2D с процессорами AMD EPYC третьего поколения установлены в предварительной версии в нескольких регионах Google Cloud: us-central (Айова), us-east1 (С. Каролина), europe-west4 (Нидерланды) и asia-southeast1 (Сингапур). Также они будут доступны в других регионах Google Cloud по всему миру в ближайшие месяцы.

Источник: AMD