Google Docs и другие приложения Google Drive получают новый интерфейс в стиле Material Design 3

Google начал развертывать обновленный пользовательский интерфейс для Google Диска, Документов, Таблиц и Презентаций, который выдержан в дизайнерском стиле Material Design 3. Сами программы все еще работают как раньше, но Google выделяет «упрощенный» и «менее захламленный внешний вид вместе с рядом полезных усовершенствований и дополнений.

Впервые Google анонсировала редизайн офисного пакета Google Drive в феврале — и он очень похож на новый Gmail, что в общем-то не лишено смысла, поскольку компания пытается «оптимизировать основные пути взаимодействия в своих продуктах».

Google добавила еще несколько темных оттенков в различные элементы, например панель инструментов и комментарии, чтобы те лучше выделялись на фоне белой страницы документа. Кнопка «Поделиться» приобрела более округлую форму (сейчас она имеет вид прямоугольника с округлыми углами).

Короткая анимация ниже позволяет получить представление об обновленном виде.

Google также добавляет поддержку функции, которую впервые анонсировали еще в 2021-м — речь идет о smart chips, аналоге Fluid-компонентов в Microsoft Office. Эта функция позволяет интегрировать сторонние программы непосредственно в документы Google Docs, подобно Notion и Coda.

В Google отмечают, что обновления будут разворачиваться постепенно в течение следующих 15 дней для пользователей с планом обновления Rapid Release, а до 25 марта обновленный интерфейс должен стать общедоступным (касается и Scheduled Release). Его получат абсолютно все – как подписчики Google Workspace, так и собственными обычных бесплатных аккаунтов, а также пользователи устаревших пакетов G Suite Basic и Business.