Google экспериментирует с умной сенсорной оплёткой, которая позволит управлять работой наушников прикосновениями и жестами

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Компания Google занимается разработкой нового достаточно оригинального носимого устройства – оплётки ввода-вывода. Фактически, это текстильная поверхность, предназначенная для реализации пользовательского интерфейса по управлению электронными гаджетами. Управлять работой устройств можно с помощью прикосновений, похлопываний, сжатий и поглаживаний оплётки кабеля.

В основе оплётки лежит так называемая «спиральная сенсорная матрица» (HSM), которая и регистрирует различные команды пользователя. Для этого в оплётку интегрированы ряд емкостных и проводящих нитей, что позволяет ей определять с охватом всех 360 градусов поверхности. А для обеспечения обратной визуальной связи используются волоконно-оптические нити.

Хотя на данный момент оплётка является всего лишь исследовательским проектом, Google предлагает несколько способов её интеграции в бытовую электронику. Например, можно добавить сенсорное управление в кабель проводных наушников. Или же можно создать толстовку с сенсорным шнурком, который подключается к смартфону и позволяет контролировать воспроизведение музыки.

Чтобы различать разные типы прикосновений, Google собирала данные от добровольцев, которых попросили взаимодействовать с оплеткой. Затем компания натренировала модель машинного обучения с помощью этих данных, что позволяет оплётке различать жесты. При этом точность распознавания составляет 94%. Это хороший показатель, но явно недостаточный для потребительских продуктов. Ещё одной проблемой является высокая вероятность ложных срабатываний, например, при случайных прикосновениях к кабелю наушников с такой оплёткой.

Тем не менее, компания провела исследование, в котором оценивалось удобство использования различных интерфейсов управления в проводных наушниках. Пользователи сказали, что работать с оплёткой ввода-вывода для изменения громкости быстрее и проще, чем с помощью обычных кнопок.

Источник: The Verge