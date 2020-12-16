Google Photos позволит придавать 3D эффект обычным 2D фотографиям

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Сервис Google Photos в скором времени позволит трансформировать обычные 2D фотографии в изображения, похожие на 3D снимки. Google называет такой тип изображений «Кинематографическими фотографиями». Это будет новый тип изображений, который приложение Google Photos сможет демонстрировать как часть функции Memories.

Для создания кинематографических фотографий компания использует машинное обучение – для прогнозирования глубины изображения и создания трёхмерного представления сцены, даже если исходное изображение не включает информацию о глубине с камеры. После этого происходит анимирование виртуальной камеры для создания эффекта плавного панорамирования – как в кино, отмечают в Google.

Google Photos будет автоматически создавать кинематографические фотографии. Затем они будут отображаться в разделе недавних лучших моментов над сеткой фотографий.

Компания также добавляет новые темы для Memories. Теперь пользователи смогут просматривать воспоминания о важных для них людях, а вскоре Google Photos также сможет показывать воспоминания о любимых объектах (Google в качестве примера упоминает закаты) и занятиях (например, выпечка или походы). По данным Google, эти новые функции в Memories будут доступны пользователям в течение следующего месяца.

Источник: The Verge