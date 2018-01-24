Google предлагает экспериментальную функцию по добавлению 3D объектов дополненной реальности в браузеры

Компания Google рассказала о новой экспериментально возможности по внедрению функций дополненной реальности в мобильный и настольный браузер при помощи Chrome. Благодаря этому веб-дизайнеры, медиа компании и другие создатели контента смогут создавать виртуальные трёхмерные объекты и внедрять их на сайты. В дальнейшем такие 3D объекты посетители смогут просматривать при помощи настольного браузера или загружать через мобильный браузер для последующего их размещения в своём реальном окружающем пространстве.

Для использования новой функции дополненной реальности в браузерах, первоначально потребуется использовать просмотрщик 3D-моделей для браузеров. Он получил предварительное название Article. Если этот просмотрщик загружен вместе с 3D моделью в настольном браузере, то пользователь сможет видеть такой объект в качестве интерактивного изображения, которое можно вращать для обзора со всем сторон. При размещении такого объекта на веб-страницу, модель может отображаться в анимированном виде, подобно GIF-изображению, по мере того, как пользователь прокручивает его.

На мобильных устройствах открываются дополнительные возможности по работе с такими объектами. Благодаря наличию сенсоров и камер, подобные модели дополненной реальности можно виртуально размещать в окружающей обстановке, смешивая реальный и цифровой миры. Например, пользователь в процессе просмотра сайта может найти предмет, который он хотел бы купить себе в дом. При помощи смартфона, браузера и соответствующей модели, он сможет оценить, как этот предмет будет выглядеть в комнате, где его лучше расположить, сколько места он будет занимать и т.д.

Подобные возможности можно будет применять в сферах развлечений и образования. Например, прямо со страницы Wikipedia, посвящённой высадке на Луну, можно будет загрузить модель астронавта и отобразить её в классной комнате для более детального ознакомления и проведения интерактивных экспериментов в процессе обучения детей.

Как отмечают в Google, просмотрщик Article – это только один из серии прототипов, и существуют ещё многие другие потенциальные сферы исследования применения объектов дополненной реальности.

Заинтересованные разработчики уже могут экспериментировать с новыми возможностями. Для этого им потребуются библиотека javascript, three.ar.js, прототипы браузеров для ARCore для Android и ARKit для iOS.

Источник: The Verge