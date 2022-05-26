Google снова отложила выход складного смартфона Pixel Notepad — теперь он ожидается не раньше весны 2023 года

Релиз складного Android-смартфона Google Pixel Notepad перенесли на весну 2023 года. Об этом сообщил глава Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг.

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«Слышал от нескольких источников в цепочке поставок, что запуск складного устройства Google отложен до следующей весны», — написал он.

Первоначально ожидалось, что Google представит свое флагманское устройство в 2021 году, но затем Янг и другие инсайдеры сообщили о переносе даты на конец 2022 года.

The Elec сообщило, что причиной задержки выхода складного смартфона Google может быть то, что он не оправдал ожиданий. По слухам, устройство отстает от серии Samsung Fold.

Видимо поэтому Pixel Notepad не был показан на мероприятии Google I/O в начале этого месяца. Хотя состоялся анонс смарт-часов Pixel Watch и планшета Pixel.

Ожидается, что Google Pixel Notepad получит форм-фактор Oppo Find N, компактный внешний дисплей (5,78 дюйма) и большой внутренний (7,57). В устройстве будет чип Tensor.