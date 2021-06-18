GPU Intel DG2 сможет на равных конкурировать с видеочипами NVIDIA GA104 и AMD Navi22





Осведомлённый источник сообщил, что компания Intel также работает над вариантом GPU DG2 с 448 исполнительными модулями. Он дополнит линейку, включающую версии с 512 и 384 исполнительными блоками.

Версия графического процессора DG2-448EU пока не упоминалась ни в одной другой утечке. Таким образом, эта модель видеочипа, вероятно, находится на очень ранней стадии разработки. По данным инсайдера APISAK, GPU DG2-448EU с тактовой частотой 1,8 ГГц отстаёт от настольной видеокарты GeForce RTX 3070 примерно на 5%. Однако не уточняется, какой именно тест используется для сравнения. В то же время APISAK упоминает модель 128EU с тактовой частотой 1,9 ГГц, которая на 12% опережает видеокарту GeForce GTX 1650. Опять же не говорится о том, какой тип рабочей нагрузки используется. Неясно, идёт ли речь о настольном или мобильном варианте видеочипа. Но поскольку автор сравнивает результаты с настольными графическими процессорами, можно предположить, что это настольная версия.

RX 6700 XT 100%

RTX 3070 97%

448EU @ 1.8 GHz 92%⬅️ ———————————- 128EU @ 1.9 GHz 100%⬅️

GTX 1650 88% pic.twitter.com/giPGE8JtBJ — APISAK (@TUM_APISAK) June 18, 2021

Ранее в этом месяце Раджа Кодури представил графический процессор DG2-512EU. Это топовый вариант из грядущей серии Xe-HPG (ориентированной на игровое применение). Ожидается, что флагманская версия будет иметь до 16 ГБ памяти GDDR6. Intel также выпустит графические процессоры DG2-384 и DG2-128, основанные на той же архитектуре. Если верить слухам, версия SKU 512EU, вероятно, выйдет в этом году, а другие варианты появятся уже первом квартале 2022 года.

Другой инсайдер утверждает, что производительность версии DG2-512EU будет немногим уступать возможностям модели RTX 3080. Таким образом, устройство сможет на равных конкурировать с новой видеокартой GeForce RTX 3070 Ti. Соответственно, производительность GPU DG2-512EU сопоставима с NVIDIA GA104.

Источник: videocardz