GPU NVIDIA AD102 (Lovelace) может получить до 18432 CUDA ядер – на 71% больше, чем в GA102 (Ampere)





На прошлой неделе мы сообщали, что компания NVIDIA работает над созданием новой архитектуры GPU, которая получит название Lovelace (в честь математика Ады Лавлейс). Это будет игровая архитектура, предусматривающая производство графических процессоров по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Теперь же благодаря утечке мы имеем возможность более подробно ознакомиться с характеристиками архитектуры Lovelace.

Как заявляет надёжный инсайдер @kopite7kimi, новая архитектура предусматривает увеличение количества блоков Graphics Processing Cluster до 12. Это в 2 раза больше по сравнению с GPU GA102 на базе архитектуры Ampere. Таким образом, графический процессор может включать 72 текстурных блока (Texture Processor Cluster) и 144 блока Streaming Multiprocessor. Это, в свою очередь, может значить, что в GPU может использоваться до 18432 CUDA ядер (144×128) – на 71% больше, чем в GA102.

Пока нет информации о том, когда может быть представлена новая архитектура Lovelace. Графический процессор NVIDIA AD102 (Lovelace) может появиться в серии видеокарт GeForce RTX 40, возможно, после обновления GeForce RTX 30 SUPER (что ещё не подтверждено). Как ожидается, NVIDIA обновит свою линейку (всего через 3 месяца после выпуска) видеокартами GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti в следующем квартале.

Источник: videocardz