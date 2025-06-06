Графеновая термопрокладка Coracer GPE-01 для AMD AM5 в 17 раз лучше термопасты и превосходит жидкий металл

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Китайский производитель Coracer представил графеновые термопрокладки для процессоров под сокет AM5 от AMD. Ранее GPE-01 была совместима только с чипами Intel LGA1851 и LGA1700.

В конце прошлого года появилась прокладка GPE-01 21 x 44 мм от Segotep для удлиненного формфактора процессоров Intel LGA1851 и LGA1700. Это известный бренд на китайском рынке, а вот о Coracer известно мало. Вариант GPE-01 для AM5 имеет размеры 32 x 32 мм и хорошо сочетается с теплораспределительной крышкой процессора. Новая GPE-01 имеет квадратную форму, которая покрывает теплораспределитель и не выступает за углы. Термопрокладка покрыта изоляционным материалом, который предотвращает короткое замыкание графена и процессора.

По данным Coracer, GPE-01 использует комбинацию графена и кремния для достижения фантастической теплопроводности до 130 Вт/м-K. Этот показатель почти вдвое выше, чем у жидкометаллической термопасты Conductonaut от Thermal Grizzly. Кроме того, она превышает теплопроводность графеновых термопрокладок Thermal Grizzly KryoSheet и термопасты на основе углеродного наполнителя Arctic MX-6 более чем в 17 раз, фазосменной термопрокладки Honeywell PTM7950 в 15 раз.

Впрочем, до данных производителя зажди случаи, когда производители завышали значения теплопроводности для продвижения своей продукции. Хотя исследования показали, что графен может достигать уровней до 4000 Вт/м-K, высокие значения в коммерческом продукте требуют как минимум тестирования. Сейчас в китайском сегменте или остальном интернете обзоров продукта нет.

Coracer также утверждает, что прокладка GPE-01 может прослужить до 10 лет. В этом нет ничего удивительного, поскольку графеновый термоинтерфейс не высыхает, как термопаста, и не вытекает, как некоторые термогели. По крайней мере, это изделие прослужит до следующей смены системы у активных энтузиастов. Производитель пока не раскрыл цену время появления GPE-01. Упомянутая версия для Intel стоит около $15 на китайском сайте Taobao.

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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