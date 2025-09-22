Новости Игры 22.09.2025 comment views icon

GTA будут преподавать в университетах США

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

GTA викладатимуть в університетах США

Американский университет внедряет в учебную программу GTA, которая поможет изучать историю.

Университет Теннесси объявил новый курс истории «Grand Theft America: История США с 1980 года через видеоигры GTA». Новый предмет стартует очень скоро — 20 января 2026 года. Профессор истории Торе Олссон своего рода станет первым, кто будет преподавать американскую историю с 1980 года благодаря GTA. Собственно он разработал этот предмет, поскольку уже имел похожий опыт.

Но сначала разберемся с историей США через призму видеоигр Rockstar. В рамках курса студенты будут погружаться в сатирические нарративы игр и вымышленные миры GTA. Они будут анализировать темы потребительства, политической коррупции, американской мечты, поп-культуры и упадка городов за последние 40 лет.

«Этот мир я использую как основу для курса по истории, где мы исследуем, что на самом деле происходило в США за последние полвека. Курс больше об американской истории, чем о самой игре, но именно GTA задает рамки для нашего погружения в прошлое. Надеюсь, после курса студенты будут по-другому смотреть и на эти игры, и на современную Америку», — объясняет Торе Олссон.

GTA викладатимуть в університетах США
Курс «Grand Theft America: История США с 1980 года через видеоигры GTA»

Профессор увлекся идеей создать необычный курс после успеха предыдущего, за основу которого взял другой проект Rockstar. Тогда мужчина преподавал историю другой эпохи благодаря Red Dead Redemption 2, которая до сих пор продолжает удивлять фанатов. По словам преподавателя, для прохождения курса не обязательно играть в GTA. А также домашних заданий, связанных с игрой, не будет, зато демонстрации игр на занятиях возможны.

Изначально планировалось начать преподавать курс на основе GTA 6, но из-за переноса релиза на май 2026 года произошли некоторые изменения. Даже немного жаль, потому что там прогнозируют появление платформы Onlyfans, которая хорошо вписалась бы в примеры современной культуры. Пока фанаты ждут GTA 6, студенты Теннесси получат один из самых интересных курсов во время своего обучения.

Источник: HypeBeast

Популярные новости

arrow left
arrow right
Обновленная трилогия S.T.A.L.K.E.R. в патче 1.3 получила "быстрые" кнопки из "Зова Припяти"
Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре
Неизвестный регулярно "угоняет" самолет 75-летнего американца — ремонтирует и возвращает в лучшем состоянии
В Китае детей заставляют играть по 15 часов в день, чтобы избавиться от игровой зависимости
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
В Borderlands 4 нашли локацию, которая открыто насмехается над экс-владельцем Gearbox
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Hollow Knight: Silksong будет стоить всего $20, но выйдет позже
Режиссер Dying Light сравнил Assassin's Creed Shadows с домашними делами: «Сажусь играть и знаю, что никогда ее не закончу»
Популярные в США дома на колесах сделаны из уничтоженного леса исчезающих орангутанов, — расследование
CD Projekt нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: "Обновление 1.6 уже близко, приготовься сражаться за лут с другими сталкерами!"
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Скрытого босса Hollow Knight: Silksong создал фанат, умерший от рака в 2019 году
IТ-сектор Индии нервничает: США рассматривают налог в 25% на иностранный аутсорс
Китай продает TikTok: "коммерческие условия уже согласованы", Трамп и Си завершат сделку в пятницу
Пилот F-35 ВВС США почти час впустую разговаривал с техподдержкой Lockheed — самолет разбился
В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение
Ветеран гейм-индустрии: GTA 6 — это первая "АААААА-игра"
"Никто не проверял": самая известная "пошлость" Morrowind появилась в игре втайне от Bethesda
Тайная жизнь ученых в Антарктиде: две трети сталкивались с домогательствами и насилием
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить