GTA будут преподавать в университетах США

Американский университет внедряет в учебную программу GTA, которая поможет изучать историю.

Университет Теннесси объявил новый курс истории «Grand Theft America: История США с 1980 года через видеоигры GTA». Новый предмет стартует очень скоро — 20 января 2026 года. Профессор истории Торе Олссон своего рода станет первым, кто будет преподавать американскую историю с 1980 года благодаря GTA. Собственно он разработал этот предмет, поскольку уже имел похожий опыт.

Но сначала разберемся с историей США через призму видеоигр Rockstar. В рамках курса студенты будут погружаться в сатирические нарративы игр и вымышленные миры GTA. Они будут анализировать темы потребительства, политической коррупции, американской мечты, поп-культуры и упадка городов за последние 40 лет.

«Этот мир я использую как основу для курса по истории, где мы исследуем, что на самом деле происходило в США за последние полвека. Курс больше об американской истории, чем о самой игре, но именно GTA задает рамки для нашего погружения в прошлое. Надеюсь, после курса студенты будут по-другому смотреть и на эти игры, и на современную Америку», — объясняет Торе Олссон.

Профессор увлекся идеей создать необычный курс после успеха предыдущего, за основу которого взял другой проект Rockstar. Тогда мужчина преподавал историю другой эпохи благодаря Red Dead Redemption 2, которая до сих пор продолжает удивлять фанатов. По словам преподавателя, для прохождения курса не обязательно играть в GTA. А также домашних заданий, связанных с игрой, не будет, зато демонстрации игр на занятиях возможны.

Изначально планировалось начать преподавать курс на основе GTA 6, но из-за переноса релиза на май 2026 года произошли некоторые изменения. Даже немного жаль, потому что там прогнозируют появление платформы Onlyfans, которая хорошо вписалась бы в примеры современной культуры. Пока фанаты ждут GTA 6, студенты Теннесси получат один из самых интересных курсов во время своего обучения.

Источник: HypeBeast