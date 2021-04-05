HEDT-процессоры следующего поколения AMD Ryzen Threadripper 5000 (Chagall) ожидаются в августе 2021 года, их поддержка уже добавлена в HWiNFO





В утилиту HWiNFO добавлена ​​предварительная поддержка высокопроизводительных настольных процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000. По слухам, выход этих HEDT-чипов следующего поколения, основанных на архитектуре Zen 3, запланирован на третий квартал 2021 года.

Одним из основных изменений в настольных HEDT-процессорах AMD Ryzen Threadripper 5000 станет переход на архитектуру Zen 3. Как ожидается, это позволит увеличить показатель количества выполняемых инструкций за такт примерно на 19% по сравнению с существующей линейкой Threadripper 3000 на базе Zen 2. Процессоры Ryzen Threadripper 5000 под кодовым названием Chagall получат до 64 вычислительных ядра и поддержку до 128 потоков. При этом чипы будут отличаться повышенными рабочими частотами, переработанной кэш-памятью третьего уровня и слегка улучшенным 7-нм технологическим процессом производства.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000 для настольных ПК также сохранят поддержку платформы TRX40 и станут последним поколением процессоров Threadripper для сокета SP3. После этого AMD перейдёт на новую платформу с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. Ожидается, что новая линейка HEDT-процессоров AMD дебютирует в августе 2021 года, а анонс может состояться в середине года.

Источник: wccftech