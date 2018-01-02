HMD Global готовит к выпуску смартфоны Nokia 6 (2018), Nokia 4, Nokia 7 Plus и Nokia 1

Китайский регулятор TENAA проверил новый смартфон Nokia 6 (2018), благодаря чему удалось узнать технические характеристики этого устройства. Отмечается, что эта модель получит новый процессор и незначительно обновлённый дизайн, но дисплей и батарея останутся прежними.

Итак, согласно имеющейся информации, в смартфоне Nokia 6 (2018) используется процессор Snapdragon 630, который несёт на борту 8 вычислительных ядер и графическое решение Adreno 508. Новинка станет вторым смартфоном HMD Global на базе данного чипа. Первым был аппарат Nokia 7, выпущенный в октябре 2017 года. Модель Nokia 6 (2018) оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Также сообщается о наличии 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря наличию гибридного слота пользователь сможет либо использовать вторую SIM-карту, либо установить карту памяти microSD ёмкостью до 128 ГБ. Конфигурация камер, судя по всему, не претерпела изменений. Аппарат содержит одиночную 16-мегапиксельную камеру на задней панели и 8-мегапиксельный модуль на лицевой панели. В то же время сканер отпечатков пальцев перемещён на заднюю панель и теперь располагается под основной камерой. Смартфон Nokia 6 (2018) поступит в продажу в белом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения корпуса, но информация о сроках проведения презентации устройства, начала его продаж и цене пока не сообщаются. Однако, учитывая факт прохождения сертификации в TENAA, следует ожидать уже скорого анонса Nokia 6 (2018).

Вместе с тем, удалось выяснить некоторые сведения и о других смартфонах HMD Global.Это удалось сделать благодаря анализу приложения Nokia для работы с камерой. В нём содержится упоминание о трёх новых смартфонах, которые ещё не были официально представлены публике. Более того, о моделях Nokia 4 и Nokia 7 Plus ранее и вовсе ничего не было слышно. Анализ кода приложения также подтвердил циркулировавшие ранее слухи о возможности выпуска смартфона Nokia в рамках инициативы Android One. Соответствующее устройство фигурирует под названием Nokia 1. К сожалению, извлечь какие-либо сведения о технических характеристиках упомянутых устройств из приложения камеры не удалось. Остаётся лишь надеяться, что в скором времени в сети появятся более детальные сведения о новых готовящихся к выходу мобильных устройствах HMD Global.

Источник: gsmarena, gizmochina