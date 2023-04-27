«Хочу приблизить ИИ к миллиардам людей» — Марк Цукерберг анонсировал генеративные возможности в чатах, публикациях и рекламе на платформах Meta

Основатель Meta Марк Цукерберг в ходе отчета о доходах объявил о планах сделать ИИ-инструменты доступными «для миллиардов людей: от обычных пользователей до создателей и компаний».

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В первом квартале 2023 года доход Meta составил $28,6 млрд, а Facebook снова зафиксировал рекорд в 2 млрд ежедневных пользователей. Чистая прибыль компании – $5,7 млрд (на 24% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году). Цукерберг в ходе отчета уделил большое внимание ИИ-инструментам и анонсировал их внедрение в программах компании.

«Мы исследуем возможности для чатов WhatsApp и Messenger, инструментов для визуального создания публикаций в Facebook и Instagram, а также рекламы, а со временем для видео и мультимодального опыта», — сказал Цукерберг.

Он отметил, что нововведения будут доступны как для обычных пользователей, так и для бизнеса.

«Ожидаю большого интереса к агентам искусственного интеллекта для обмена бизнес-сообщениями и поддержки клиентов. Впоследствии это также распространится на нашу работу над метавселенной, где людям будет легче создавать аватары, объекты, миры и код, чтобы связывать все это вместе», – добавил предприниматель.

Ввиду большого интереса и вливания инвестиций Meta в развитие метавселенной компания не спешила с созданием инфраструктуры, необходимой для поддержания функций искусственного интеллекта. В последние кварталы Meta потратила миллиарды долларов на обновление собственных центров обработки данных – во время отчета Цукерберг заявил, что они «больше не отстают в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта», и сказал, что генеративные продукты искусственного интеллекта будут выпущены в ближайшие месяцы.

В октябре 2022 года Meta заявила, что будет инвестировать больше средств в ИИ и в течение следующих 5 месяцев активно закупала чипы NVIDIA, необходимые для обучения генеративных моделей ИИ (приблизительно по $10 000 за один). Руководитель исследовательской группы Meta AI сообщил, что его команда за последние 5 месяцев использовала 2048 процессоров NVIDIA A100 для обучения нового набора языковых моделей.

Беспрецедентный успех ChatGPT от OpenAI сделал генеративный искусственный интеллект современным технологическим трендом, а Google, Meta и меньшие игроки, такие как Snap, изо всех сил стараются не отставать, и одна за другой выпускают собственные программы. Ранее Meta выпустила языковую модель искусственного интеллекта для исследователей под названием LLaMA (ту, которая «сбежала» в сеть), но не представляла чего-то, что напоминает чат-бот.

Похоже, вскоре это исправят, потому что Цукерберг заявляет, что «генеративный искусственный интеллект буквально коснется каждого из продуктов Meta» и намекает, что эта технология может ускорить бизнес службы поддержки клиентов WhatsApp. Однако он подчеркнул, что компания не отказывается от метавселенной, о чем свидетельствует запланированный дебют следующей гарнитуры Quest VR позже в этом году. Подразделение Meta Reality Labs сообщило о чистом убытке в размере $4 млрд в прошлом квартале, и компания заявила, что ожидает, что «операционные убытки увеличатся в 2023 году».

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Источник: The Verge