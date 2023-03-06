Новости Технологии 06.03.2023 в 14:03

CEO HTC: «Apple может выпустить гарнитуру смешанной реальности уже в 2023 году, но мы не боимся конкуренции»

Катерина Даньшина

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Соучредитель и генеральный директор HTC Шер Вонг выступила на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне и заявила, что Apple «очень скоро» выпустит собственную гарнитуру смешанной реальности.

Смешанная реальность (MR) – это технология, связывающая физический и цифровой миры.

«Думаю, что релиз может состояться в середине или позже в этом году», — заявила Вонг, добавив, что Apple может отдать предпочтение именно такому устройству, а не AR-очкам.

Сообщается, что Apple приостановила планы по производству AR-очков. Давно ходят слухи, что компания сосредоточилась на создании собственных технологий виртуальной и дополненной реальности. Марк Гурман из Bloomberg в январе сообщал, что весной Apple может выпустить гарнитуру смешанной реальности.

Гарнітура HTC Vive XR Elite
Гарнитура HTC Vive XR Elite

Компания из Купертино действительно часто откладывает внедрение некоторых тенденций или новых функций до их релиза в других компаниях. К примеру, iPhone получил камеру с двумя объективами только в 2017 году — после того, как тремя годами ранее HTC представила такую в своем смартфоне HTC One M8.

«Apple всегда была очень осторожна. Рынок сейчас велик, поэтому они, вероятно, присоединятся», — говорит Вонг.

Вместе с тем, пробившись в новую категорию продуктов, Apple может «пересмотреть их возможности», считает главный аналитик CCS Insight Лео Гебби.

«Расширенная реальность – это новая форма взаимодействия с миром, и она может изменить парадигму персональных компьютеров. Apple осознает потенциал, так что хочет войти в этот сегмент и в конце концов лидировать в нем», — говорит вице-президент по исследованиям Counterpoint Research Нил Шах.

Apple не единственная компания, которая хочет принять участие в «AR/VR-гонках». В октябре Meta выпустила гарнитуру Quest Pro за $1500, у Microsoft также уже есть HoloLens. На прошлой неделе Samsung заявила о разработке собственной гарнитуры смешанной реальности, а Xiaomi недавно представила прототип очков дополненной реальности.

Meta Quest Pro
Meta Quest Pro

Все это увеличивает конкуренцию для HTC. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2022 года компания отгрузила более 100 000 XR-устройств, что на 158% больше показателей предыдущего года (40 000 устройств).

«Это доказывает, что мы выбрали правильное направление. Конкуренция – это всегда хорошо», – заявила Вонг.

HTC, продавшая в 2018 году Google часть своего бизнеса по производству смартфонов за $1,1 млрд, сосредоточила свое внимание на сочетании виртуального и физического миров. В январе компания выпустила Vive XR Elite – легкую гарнитуру для игр и фитнеса за $1099.

В долгосрочной перспективе все эти устройства станут важными инструментами для взаимодействия с виртуальным миром. HTC также имеет свою версию «метавселенной» – HTC Viverse.

«Наша цель – сделать ее максимально открытой и взаимосвязанной», – говорит Шен Йе, руководитель отдела продуктов HTC.

Технология HTC предлагает использование программы и в коммерческих, а также промышленных проектах. По словам Вонг, компания работает с воздушными силами США и полицией над проведением виртуальных тренировок.

Однако внимание к метавселенной немного снизилось после шума, вызванного разработками Meta. По данным IDC, мировые поставки VR-шлемов, а также продажи устройств дополненной реальности в прошлом году упали более чем на 12%.

Источник: CNBC


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