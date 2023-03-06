CEO HTC: «Apple может выпустить гарнитуру смешанной реальности уже в 2023 году, но мы не боимся конкуренции»

Соучредитель и генеральный директор HTC Шер Вонг выступила на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне и заявила, что Apple «очень скоро» выпустит собственную гарнитуру смешанной реальности.

Смешанная реальность (MR) – это технология, связывающая физический и цифровой миры.

«Думаю, что релиз может состояться в середине или позже в этом году», — заявила Вонг, добавив, что Apple может отдать предпочтение именно такому устройству, а не AR-очкам.

Сообщается, что Apple приостановила планы по производству AR-очков. Давно ходят слухи, что компания сосредоточилась на создании собственных технологий виртуальной и дополненной реальности. Марк Гурман из Bloomberg в январе сообщал, что весной Apple может выпустить гарнитуру смешанной реальности.

Компания из Купертино действительно часто откладывает внедрение некоторых тенденций или новых функций до их релиза в других компаниях. К примеру, iPhone получил камеру с двумя объективами только в 2017 году — после того, как тремя годами ранее HTC представила такую в своем смартфоне HTC One M8.

«Apple всегда была очень осторожна. Рынок сейчас велик, поэтому они, вероятно, присоединятся», — говорит Вонг.

Вместе с тем, пробившись в новую категорию продуктов, Apple может «пересмотреть их возможности», считает главный аналитик CCS Insight Лео Гебби.

«Расширенная реальность – это новая форма взаимодействия с миром, и она может изменить парадигму персональных компьютеров. Apple осознает потенциал, так что хочет войти в этот сегмент и в конце концов лидировать в нем», — говорит вице-президент по исследованиям Counterpoint Research Нил Шах.

Apple не единственная компания, которая хочет принять участие в «AR/VR-гонках». В октябре Meta выпустила гарнитуру Quest Pro за $1500, у Microsoft также уже есть HoloLens. На прошлой неделе Samsung заявила о разработке собственной гарнитуры смешанной реальности, а Xiaomi недавно представила прототип очков дополненной реальности.

Все это увеличивает конкуренцию для HTC. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2022 года компания отгрузила более 100 000 XR-устройств, что на 158% больше показателей предыдущего года (40 000 устройств).

«Это доказывает, что мы выбрали правильное направление. Конкуренция – это всегда хорошо», – заявила Вонг.

HTC, продавшая в 2018 году Google часть своего бизнеса по производству смартфонов за $1,1 млрд, сосредоточила свое внимание на сочетании виртуального и физического миров. В январе компания выпустила Vive XR Elite – легкую гарнитуру для игр и фитнеса за $1099.

В долгосрочной перспективе все эти устройства станут важными инструментами для взаимодействия с виртуальным миром. HTC также имеет свою версию «метавселенной» – HTC Viverse.

«Наша цель – сделать ее максимально открытой и взаимосвязанной», – говорит Шен Йе, руководитель отдела продуктов HTC.

Технология HTC предлагает использование программы и в коммерческих, а также промышленных проектах. По словам Вонг, компания работает с воздушными силами США и полицией над проведением виртуальных тренировок.

Однако внимание к метавселенной немного снизилось после шума, вызванного разработками Meta. По данным IDC, мировые поставки VR-шлемов, а также продажи устройств дополненной реальности в прошлом году упали более чем на 12%.

Источник: CNBC