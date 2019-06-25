Huawei начнёт распространение прошивки EMUI 9.1 уже на этой неделе, обновление получат около 20 моделей смартфонов

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Компания Huawei поделилась своими планами по выпуску обновлённой версии прошивки, которая принесёт оболочку EMUI 9.1 на некоторые устройства.

В соответствии с утверждённым планом, первыми обновление с EMUI 9.1 получат владельцы смартфонов серии Mate 20 (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и P20 Lite). Для них распространение новой версии прошивки начнётся уже на этой неделе. Отметим, бета-версия этой прошивки была доступна с апреля.

В июле этого года обновление до версии EMUI 9.1 должны получить ещё 13 моделей смартфонов Huawei: Huawei P20, P20 Pro, Nova 3, Nova 3i, P30 Lite, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9, Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 Pro 2019 и Y5 2019. В августе выйдет новая версия прошивки и для устройств Huawei P10 и P10 Plus, которые были выпущены около 2 лет назад.

Прошивка EMUI 9.1 предлагает минималистский дизайн благодаря глубокой оптимизации Android 9.0 Pie. Эта версия вносит улучшения в обои, темы и значки. Есть также несколько улучшений в общих пользовательских приложениях, что облегчает работу с пользовательским интерфейсом.

Также улучшены функции искусственного интеллекта, охватывающие различные аспекты, такие как здоровье, офис, развлечения, путешествия и многое другое. Функция Huawei Share One Touch позволяет одним прикосновением установить соединение между смартфоном и ноутбуком Huawei MateBook для быстрой передачи фотографий, видео и документов. Среди прочих доработок называют функцию «AR измерений» (позволяет измерять расстояние, высоту и объём), улучшенную технологию GPU Turbo, улучшения в работе голосового ассистента Huawei и оптимизации в автоматическом переключении 4G SIM-карт для оптимального использования интернет-покрытия.

Источник: gizmochina