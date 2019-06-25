Huawei начнёт распространение прошивки EMUI 9.1 уже на этой неделе, обновление получат около 20 моделей смартфонов
Компания Huawei поделилась своими планами по выпуску обновлённой версии прошивки, которая принесёт оболочку EMUI 9.1 на некоторые устройства.
В соответствии с утверждённым планом, первыми обновление с EMUI 9.1 получат владельцы смартфонов серии Mate 20 (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и P20 Lite). Для них распространение новой версии прошивки начнётся уже на этой неделе. Отметим, бета-версия этой прошивки была доступна с апреля.
В июле этого года обновление до версии EMUI 9.1 должны получить ещё 13 моделей смартфонов Huawei: Huawei P20, P20 Pro, Nova 3, Nova 3i, P30 Lite, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9, Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 Pro 2019 и Y5 2019. В августе выйдет новая версия прошивки и для устройств Huawei P10 и P10 Plus, которые были выпущены около 2 лет назад.
Прошивка EMUI 9.1 предлагает минималистский дизайн благодаря глубокой оптимизации Android 9.0 Pie. Эта версия вносит улучшения в обои, темы и значки. Есть также несколько улучшений в общих пользовательских приложениях, что облегчает работу с пользовательским интерфейсом.
Также улучшены функции искусственного интеллекта, охватывающие различные аспекты, такие как здоровье, офис, развлечения, путешествия и многое другое. Функция Huawei Share One Touch позволяет одним прикосновением установить соединение между смартфоном и ноутбуком Huawei MateBook для быстрой передачи фотографий, видео и документов. Среди прочих доработок называют функцию «AR измерений» (позволяет измерять расстояние, высоту и объём), улучшенную технологию GPU Turbo, улучшения в работе голосового ассистента Huawei и оптимизации в автоматическом переключении 4G SIM-карт для оптимального использования интернет-покрытия.
Источник: gizmochina