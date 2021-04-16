Huawei запустит несколько новых устройств в мае, а презентация серии смартфонов Huawei P50 состоится в июне





Компания Huawei столкнулась со сложностями с продвижением своих продуктов на некоторых рынках, но останавливаться она не намерена. Китайский телекоммуникационный гигант готовит к выпуску несколько новых устройств, которые будут официально анонсированы уже в ближайшие месяцы. При этом компания планирует сосредоточиться на расширении линейки продуктов в различных категориях.

Как сообщают китайские инсайдеры, в мае этого года Huawei выпустит несколько новых устройств, в том числе новые наушники-вкладыши FreeBuds 4, новое компьютерное устройство и новые детские часы.

Кроме того, в июне компания намерена вывести на рынок линейку флагманских смартфонов Huawei P50, а также модель Huawei MatePad Pro 2. Слухи утверждают, что устройства выйдут не одновременно. Сначала Huawei запустит серию флагманских смартфонов Huawei P50, а затем будет анонсирован MatePad Pro 2, который, как ожидается, поступит в продажу в сентябре. Оба они будут работать под управлением собственной операционной системы HarmonyOS, также известной как HongMong OS.

Хотя другой источник утверждает, что анонс Huawei MatePad Pro 2 может состояться уже 20 апреля – в тот же день, когда состоится презентация Apple с вероятным анонсом новых версий планшета iPad Pro.

Кроме того, ожидается, что в июне HarmonyOS станет общедоступной, а также начнётся развёртывание этой программной платформы на нескольких смартфонах. Компания планирует иметь 300 млн устройств, работающих под управлением новой HarmonyOS.

Источник: gizmochina