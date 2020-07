Илон Маск анонсировал крупное обновление Tesla Autopilot 4D

В начале месяца глава Tesla Илон Маск сделал громкое заявление, что уже в этом году автопилот Tesla дорастет до наивысшего пятого уровня. Сегодня на отчете с инвесторами Маск, конечно же, затронул тему технологий автоматического вождения, анонсировав крупное обновление Tesla Autopilot 4D, которое обеспечит дальнейшее расширение возможностей Full Self-Driving и выведет фирменную систему помощи водителю на принципиально новый уровень. Сейчас, по словам Маска, Autopilot работает в режиме “~2.5D”.

We need to finish upgrading Autopilot to 4D vs ~2.5D, then it will go up very steep slopes

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020