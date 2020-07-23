Илон Маск анонсировал крупное обновление Tesla Autopilot 4D





В начале месяца глава Tesla Илон Маск сделал громкое заявление, что уже в этом году автопилот Tesla дорастет до наивысшего пятого уровня. Сегодня на отчете с инвесторами Маск, конечно же, затронул тему технологий автоматического вождения, анонсировав крупное обновление Tesla Autopilot 4D, которое обеспечит дальнейшее расширение возможностей Full Self-Driving и выведет фирменную систему помощи водителю на принципиально новый уровень. Сейчас, по словам Маска, Autopilot работает в режиме “~2.5D”.

We need to finish upgrading Autopilot to 4D vs ~2.5D, then it will go up very steep slopes — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020

Что конкретно подразумевает формулировка 4D, пока можно только гадать — глава Tesla не стал вдаваться в подробности. Но здесь можно вспомнить недавнее выступление Андрея Карпатого, руководителя подразделения Tesla, занимающегося разработкой искусственного интеллекта и системы Autopilot — месяц назад он пролил свет на некоторые аспекты работы комплексной системы Tesla Autopilot.

Если вкратце, система Tesla Autopilot полагается на компьютерное (машинное) зрение — парк из более 1 млн автомобилей Tesla по всему миру постоянно собирает данные с камер и сенсоров, на которых система непрерывно обучается. К настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль.

Сейчас система использует для анализа дорожной обстановки и принятия решений двухмерные изображения вместе с метками — «огромная» команда работает отдельно над маркировкой различных элементов. Изображения, дополненные специальные метками, и соответствуют тем самым 2,5 измерениям, упомянутых Маском.

Поддержка дополнительных «измерений», чем бы они в итоге не оказались, увеличит точность реакции автомобиля в определенных ситуациях. Предположительно, Tesla может начать использовать стереоскопические 3D-сцены, воссозданные из видео, вместе с метками времени для повышения точности. Также есть предположение, что камеры автопилота смогут строить трехмерную среду в реальном времени, а затем прогнозировать перемещения помеченных объектов в 4D на основе выученных моделей поведения других транспортных средств.

Маск также рассказал, что сейчас тестирует последнюю альфа-версию системы Tesla Autopilot, заявив, что он может добраться из дома на работу «почти» не управляя автомобилем.

В начале месяца Илон Маск написал в своем твиттере, что в течение двух-четырех месяцев Tesla должна выпустить крупное функциональное обновление автопилота, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Судя по всему, это и есть то самое обовление Tesla Autopilot 4D. И практически нет сомнения, что речь идет о пакете «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) — мы рассказывали о нем в этой заметке.

Запуск сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году, полностью зависит от внедрения полного Full Self-Driving. На первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск ранее осторожно говорил, что рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.

Источник: Teslarati и Electrek