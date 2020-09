Илон Маск предупредил, что принципиально новый автопилот Tesla задержится. Публичный бета-тест стартует через 6-10 недель

Глава Tesla Илон Маск опубликовал обновление по срокам релиза следующего крупного функционального обновления автопилота, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Сейчас разработчики планируют приступить к ограниченному бета-тесту через 4-6 недель.

Радикальное обновление автопилота Tesla Маск анонсировал в июне, указав в качестве предполагаемых сроков выхода апдейта «два-четыре месяца». Позже он назвал это обновление Tesla Autopilot 4D. В августе Маск еще раз уточнил сроки (шесть-десять недель), охарактеризовав грядущее обновление FSD, с которым фирменная система Autopilot дорастет до наивысшего пятого уровня, «квантовым скачком».

В одном из недавних твитов глава Tesla еще раз уточнил сроки — теперь разработчики ориентируются на выход закрытой беты в ближайшие 2-4 недели с последующим переходом к публичному бета-тестированию спустя 4-6 недель и финальный релиз в США в середине декабря.

Releasing private beta in 2 to 4 weeks, public beta (early access owners who opt in) 4 to 6 weeks after that, then all US Tesla owners mid December. Above schedule is contingent upon not encountering major unexpected setbacks.

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020