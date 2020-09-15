Илон Маск предупредил, что принципиально новый автопилот Tesla задержится. Публичный бета-тест стартует через 6-10 недель





Глава Tesla Илон Маск опубликовал обновление по срокам релиза следующего крупного функционального обновления автопилота, в рамках которого программная составляющая системы была полностью переделана. Сейчас разработчики планируют приступить к ограниченному бета-тесту через 4-6 недель.

Радикальное обновление автопилота Tesla Маск анонсировал в июне, указав в качестве предполагаемых сроков выхода апдейта «два-четыре месяца». Позже он назвал это обновление Tesla Autopilot 4D. В августе Маск еще раз уточнил сроки (шесть-десять недель), охарактеризовав грядущее обновление FSD, с которым фирменная система Autopilot дорастет до наивысшего пятого уровня, «квантовым скачком».

В одном из недавних твитов глава Tesla еще раз уточнил сроки — теперь разработчики ориентируются на выход закрытой беты в ближайшие 2-4 недели с последующим переходом к публичному бета-тестированию спустя 4-6 недель и финальный релиз в США в середине декабря.

Releasing private beta in 2 to 4 weeks, public beta (early access owners who opt in) 4 to 6 weeks after that, then all US Tesla owners mid December. Above schedule is contingent upon not encountering major unexpected setbacks. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Для ясности: речь идет о пакете «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) — мы рассказывали о нем в этой заметке. Именно от внедрения полного Full Self-Driving будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году. По изначальном задумке, на первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск ранее осторожно говорил, что рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.

Тем временем в YouTube появилось новое видео с места строительства европейской Гигафабрики Tesla, снятое камерой дрона.

Ролик позволяет убедиться, что строительство объектов Gigafactory 4 ведется очень быстрыми темпами. Напомним, завод Gigafactory 3 в Шанхае был построен и введен в эксплуатацию в рекордные сроки (десять месяцев) — 30 декабря 2019 года были отгружены первые пятнадцать машин покупателям из числа сотрудников компании, а 7 января начались отгрузки обычным клиентам. Не исключено, что в случае с Gigafactory 4 этот рекорд будет обновлен. Пока же поставки первых автомобилей (это будут Model Y) с немецкого завода намечены на 2021 год.