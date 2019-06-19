«Индекс смартфона»: Сейчас за среднюю зарплату в Украине можно купить почти два смартфона, а в 2015 году — всего один





В компании MOYO проанализировали среднюю зарплату и цену смартфона в Украине за последние годы, и выяснили, как менялось их соотношение. По данным на первую половину 2019 году «индекс смартфона» демонстрирует наивысший показатель за последние шесть лет — 1,9. Это означает что одной среднестатистической зарплаты украинца хватит почти на два среднестатистических смартфона.

В долларовом эквиваленте максимальную зарплату украинцы получали в 2013 году (данные взяты в период с 2013 по 2019 годы включительно). Но за шесть лет смартфоны существенно подешевели. При средней зарплате $394 и цене смартфона $241 в 2013 году индекс составил 1,6. Тогда как на начало 2019 году он вырос до 1,9 ($385 — средняя зарплата и $203 — средняя цена смартфона).

Минимальное значение «индекса смартфона» — 1,1, пришлось на 2015 год, когда при средней зарплате $172 за смартфон отдавали $163. На 2015 год пришлись и минимальные продажи смартфонов — 3,2 млн, тогда как по итогам 2018 года украинцы приобрели 5,4 млн «умных телефонов».

Таким образом, в «тяжелые времена» украинцы не только покупали меньше гаджетов, но и выбирали более дешевые модели. При улучшении экономической ситуации выросло как количество продаж, так и средняя цена смартфона. Ранее в MOYO рассказали, как в Украине менялся спрос на кнопочные телефоны и смартфоны за последние 8 лет.

По мнению специалистов MOYO, учитывая популярность смартфонов и их востребованность, «индекс смартфона» можно использовать наряду с «индексом борща» и «индексом Биг Мака» в качестве развлекательного экономического индикатора. Для расчета индекса использовались данные Государственной службы статистики Украины, а также данные панели аудита розничной торговли бытовой техникой и электроникой POS Tracking GfK Ukraine. Кстати, по данным GfK Ukraine в 2018 году украинцы потратили 30 млрд гривен на мобильные телефоны, ежедневно приобреталось 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов.

Источник: MOYO