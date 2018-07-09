Инсайдер показал, чего Samsung в идеале хочет достичь в дизайне будущих флагманов Galaxy S

Известный китайский инсайдер Ice Universe, который уже много раз предоставлял достоверную информацию о готовящихся мобильных устройствах, опубликовал изображение, которое, по словам автора, отражает конечную цель Samsung в плане того, какими должны быть будущие премиальные Android-модели производителя. То есть, по сути, это то, каким южнокорейский производитель видит будущий флагман Galaxy S.

Итак, на предоставленных инсайдером картинках, мы видим устройство, которое полностью лишено рамок по бокам и в нижней части экрана. Насколько реально воплотить подобный концепт в серийном устройстве и можно ли ожидать, что именно таким будет будущий юбилейный смартфон Galaxy S10, пока вопрос, ответа на который у нас нет. Впрочем, после появления смартфонов вроде Vivo NEX и с учетом нынешней тенденции к уменьшению толщины рамок смартфон с дизайном, как на этих картинках, кажется уже и не столько нереальным, как, скажем, год назад. Единственный вопрос в том, будет ли вырез в экране как быстро появятся соответствующие технологические и конструктивные решения для сборки смартфона со столь большой эффективной площадью дисплея.

Последние слухи указывают на то, что Samsung намерена реализовать в своем новом флагманском смартфоне систему 3D-камер, которая не потребует никаких вырезов в экране. Предполагается, что эта 3D-камера, разрабатываемая силами израильского стартапа Mantis Vision, как и сканер отпечатков пальцев, расположится под поверхностью дисплея. Также есть сведения, что будущее поколение смартфона Galaxy S будет представлено тремя версиями, кроме обычного Samsung Galaxy S10 и модели Plus с тройной основой камерой буде еще и бюджетная «десятка». Причем Samsung якобы еще не утвердила финальные спецификации для Galaxy S10, так что могут быть еще и другие сюрпризы.

Анонс Samsung Galaxy S10 может состояться в конце февраля на выставке Mobile World Congress 2019.

Источник: Androidheadlines