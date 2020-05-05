SpaceX и NASA отправят Тома Круза в космос, чтобы отснять кадры для будущего фильма





Голливудский актер Том Круз, выделяющийся среди всех остальных, кроме прочего, тем, что сам исполняет сложные трюки, готовится отправиться в космос с помощью SpaceX и NASA, чтобы отснять кадры для будущего фильма. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает Deadline, это будут первые именно живые съемки в космосе — до этого момента все подобные сцены для художественных фильмов создавались с помощью компьютерной графики.

Что это будет за фильм, пока неясно. Но это точно не новая «Миссия невыполнима», сообщают источники Deadline. Пока все находится на очень ранней стадии и решение о начале производства фильма не принято. Более того, основной производственной студии у неназванного проекта пока тоже нет. В то же время источники подчеркнули, что это не первоапрельская шутка.

Увы, пока нет подробностей о том, когда именно Том Круз сможет отправится в космос и что это будет за миссия. На 27 мая запланировал первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС. И это будет первый полет с территории США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробудут на орбите минимум месяц (максимально миссия может длиться 119 дней).

Остается добавить, что Тому Крузу не привыкать рисковать на съемках — во время съемок предыдущих частей «Миссии невыполнима» актер ломал ногу, падал с находящегося в воздухе вертолета, висел на корпусе самолета в момент взлета и взбирался по отвесной стене башни Бурдж-Халифа.

Источник: Deadline и Teslarati