Intel Core i3-8121U — первый 10-нанометровый процессор компании

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Компания Intel представила свой первый процессор, изготовленный по нормам 10-нанометрового технологического процесса. «Первенцем» для нового техпроцесса стал энергоэффективный мобильный чип Intel Core i3-8121U.

Новинка относится к семейству 8-го поколения процессоров Intel Core (кодовое название Cannon Lake). Чип содержит 2 вычислительных ядра, но благодаря поддержке технологии Hyper-Threading он способен выполнять 4 потока инструкций одновременно. Базовая частота вычислительных ядер составляет 2,2 ГГц, а частота в режиме Turbo Boost – 3,2 ГГц. Также сообщается о наличии 4 МБ кэш-памяти SmartCache. Но встроенного графического ядра здесь нет. Во всяком случае, на момент подготовки материала на официальном сайте Intel в разделе спецификации о GPU нет ни слова. Показатель TDP заявлен на уровне 15 Вт. Процессор Intel Core i3-8121U поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 или LPDDR4/x-2400 в двухканальной конфигурации. Также заявлена поддержка памяти Intel Optane Memory.

Пока не уточняется, когда новый процессор можно будет увидеть в составе готовых компьютерных систем и какова его стоимость.

Источник: Intel