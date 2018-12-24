Intel готовит к выпуску процессоры Coffee Lake-S Refresh без интегрированной графики. Чипы уже засветились в нескольких интернет-магазинах

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Компания Intel в скором времени планирует пополнить арсенал своей продукции процессорами Coffee Lake-S Refresh с отключенным графическим ядром. Недавно флагманская модель такого процессора засветилась в одном из финских онлайн-магазинов, а теперь четыре новинки этого семейства: Core i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF и i5-9400F оказались в каталоге продукции норвежского ретейлера.

Как и предполагалось ранее, новые процессоры лишены интегрированной графики, но достоверно неизвестно, присутствует ли в них графическое ядро или оно попросту отключено. Буквы «KF» указывают на то, что в дополнение к отсутствию интегрированного GPU, чипы имеют разблокированный множитель тактовой частоты. Особняком стоит абсолютно новая модель Core i5-9400F. Похоже, это будет шестиядерный процессор без iGPU и с заблокированным множителем.

Тактовые частоты i9-9900KF, i7-9700KF и i5-9600KF идентичны своим «полноценным собратьям», то есть отличий в этом плане не предполагается. В частности, Core i9-9900KF (8 ядер/16 потоков) получит частоту 3,6-5 ГГц, Core i7-9700K (8 ядер/8 потоков) – 3,6-4,9 ГГц и Core i5-9600KF (6 ядер/6 потоков) – 3,7-4,7 ГГц. Аналога Core i5-9400F на рынке не существует. Судя по всему, он заменит собой популярный Core i5-8400 с частотой 2,9/4,2 ГГц. Помимо увеличения частоты, эта модель процессора получит аппаратные исправления некоторых уязвимостей безопасности.

Анонс новых процессоров может состояться в начале января, тогда станут известны и их рекомендованные цены.

Источник: TechPowerUp