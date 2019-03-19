Intel и Cray создадут Aurora — первый эксафлопсный суперкомпьютер в США

На текущий момент лидерами рейтинга самых мощных вычислительных систем мира являются американские суперкомпьютеры Summit и Sierra производства компании IBM. Тем не менее, США не собираются останавливаться на достигнутом и уже включаются в гонку по созданию суперкомпьютеров с расширенными возможностями, способных осуществлять квинтиллионы вычислений в секунду. На днях министр энергетики США Рик Перри заявил, что в 2021 году Intel совместно с Cray создаст первую в штатах такую систему под названием Aurora для Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США.

«Aurora и следующее поколение эксафлопсных систем будут применять высокопроизводительные вычисления и технологии искусственного интеллекта в таких областях, как исследование рака, моделирование климата и многих других», — сказал Рик Перри.

По словам Рика Стивенса (Rick Stevens), заместителя директора Аргоннской национальной лаборатории по вычислительной технике, экологии и биологическим наукам, исследование, запланированное для проекта Aurora стоимостью более $500 млн, помимо всего прочего, включает изучение возможности предотвращения самоубийств (путём анализа факторов риска) и улучшение прогнозирования климата в региональном масштабе. Учёные также надеются получить материалы, которые помогут в создании более эффективных солнечных панелей и в разработке «экстремальных космологических симуляций».

Команда, стоящая за проектом, пока не готова делиться подробностями о технических характеристиках суперкомпьютера, включая предполагаемое его энергопотребление. Тем не менее, ожидается, что Aurora будет использовать предстоящий масштабируемый процессор Intel Xeon, память Intel Optane DC, новую архитектуру и Intel One API. Компания Cray в свою очередь предоставит свою вычислительную платформу Shasta, которая использует новый интерфейс Slingshot и поддерживает работу с 200 стойками.

Компания Intel ещё в 2011 году возлагала большие надежды на то, чтобы к 2018 году сделать реальными масштабируемые вычисления, но этого не произошло. В прошлом году Китай, который до 2017 года обладал самым мощным суперкомпьютером в мире, объявил о том, что уже имеет опытные образцы эксафлопсных систем. Национальный центр суперкомпьютеров Китая даже планирует создать такую систему в 2020-2021 годах. В этой гонке активное участие также принимают Япония и европейские страны.

Источник: Engadget