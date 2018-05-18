Intel и Mobileye начали тестирование самоуправляемых автомобилей в сложных дорожных условиях Иерусалима

Компания Intel силами своего подразделения Mobileye приступила к тестированию самоуправляемых автомобилей. Первоначально в тестировании принимают участие 100 автомобилей, а сами испытания проходят в Иерусалиме. По словам главы Mobileye Амнона Шашуа, в ближайшие месяцы планируется расширить географию проведения тестов и вывести самоуправляемые автомобили на дороги в США и в других регионах.

В рамках данного тестирования Intel и Mobileye надеются продемонстрировать, что их автомобили в 1000 раз безопаснее, чем водители-люди, «без необходимости в миллиардах миль проверочного тестирования на дорогах общего пользования».

Каждый самоуправляемый автомобиль Mobileye содержит 12 камер, которые обеспечивают охват 360 градусов окружающего пространства. При этом 8 камер используются для просмотра дорожной ситуации на большом расстоянии, а оставшиеся 4 камеры служат для осуществления парковки. В рамках второй фазы испытаний, которую планируется запустить на протяжении нескольких следующих недель, Intel и Mobileye намерены оснастить автомобили дополнительными сенсорами: радарами и лидарами.

Отмечается, что использование одних лишь камер – это важный этап в стратегии достижения «истинной избыточности» восприятия. Концепция истинной избыточности характеризует сенсорную систему, состоящую из нескольких независимых систем восприятия окружающей обстановки, каждая из которых способна самостоятельно обеспечить полную автономность управления автомобилем.

Intel и Mobileye выбрали для проведения испытаний Иерусалим, чтобы доказать, что их технология способна работать «в любом географическом расположении и в любых условиях». Также Шашуа Отметил, что Иерусалим «печально известен агрессивным вождением» и не всегда имеет чётко обозначенные дороги. Также здесь достаточно сложная дорожная обстановка, вызванная тем, что пешеходы часто переходят дорогу за пределами пешеходных переходов.

В планах Intel и Mobileye значится создание самоуправляемых автомобилей с автономностью 4-го и 5-го уровней, которые могут появиться на дорогах уже к 2021 году. При этом Intel не планирует самостоятельно заниматься производством автомобилей, а намерена заключать партнёрские соглашения с автопроизводителями. Mobileye уже подписала контракт с автопроизводителем из Европы на поставку 8 млн автомобилей с технологическими решениями Mobileye. Среди партнёров компании называются General Motors, Nissan, Audi, BMW, Fiat Chrysler, Honda и Nio.

Источник: techcrunch