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Intel купила Rivet Networks, производителя сетевых контроллеров Killer для игровых ПК

Intel купила Rivet Networks, производителя сетевых контроллеров Killer для игровых ПК

Intel купила Rivet Networks, производителя сетевых контроллеров Killer для игровых ПК


В прошлом году NVIDIA взяла под свое крыло израильского производителя скоростных сетевых интерфейсов для серверного сегмента Mellanox, перебив предложение Intel. Но, похоже, «синие» не растерялись — вчера на сайте Intel появилось сообщение о покупке американской компании Rivet Networks, известной в первую очередь своими сетевыми контроллерами серии Killer для игровых настольных и мобильных ПК.

Уже более десяти лет Rivet Networks является, или, точнее будет сказать, являлся прямым конкурентом Intel в области сетевых контроллеров, так что выгода от сделки для Intel очевидна — компания сможет расширить свое влияние в области игровых потребительских ПК.

На самом деле это событие не такое уж и неочевидное, как может показаться на первый взгляд. Несколько лет назад Intel и Rivet Networks совместно разработали сетевой адаптер Killer Wireless-AC 1550, и именно Intel отвечала за его производство, сообщает Anandtech.

В соответствующем пресс-релизе Intel говорится, что бренд Rivet Networks Killer, включая его программное обеспечение, будет включен в ее портфель. Команда разработчиков сетевых решений Killer вольется в штат подразделения Wireless Solutions Group. В то же время оговаривается, что специфическое ПО новые владельцы бизнеса смогут предоставлять сторонним компаниям на условиях лицензирования. Увы, подробностей на этот счет нет.

Вполне вероятно, что в обозримом будущем мы увидим новые сетевые контроллеры Intel, в которых можно будет увидеть сильные стороны адаптеров Killer, в игровых ноутбуках и десктопах. Но когда это произойдет, пока остается лишь гадать. Сумму сделки в Intel назвать тоже отказались.

Источник: Intel и Anandtech

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