Intel начала рекламировать игровые видеокарты Xe HPG — первые анонсы запланированы на 26 марта





Выступление CEO Intel Пэта Гелсинджера 23 марта будет не единственным крупным мероприятие компании на следующей неделе — 26 марта пройдет еще один ивент под названием «Xe HPG Scavenger Hunt‎», где ожидаются первые анонсы по горячо ожидаемым игровым картам Intel.

Intel опубликовала небольшой тизер, зашифровав в двоичном коде IP-адрес 35.160.237.208, ведущий к сайту xehpg.intel.com. Этот поддомен явно предназначен для будущих игровых видеокарт Intel. Пока что на нем есть только приглашение на презентацию 26 марта, которая начнется в 18:00 по киевскому времени.

В прошлом году Intel вернулась в сегмент дискретной графики с мобильной видеокартой Iris Xe Max, а в начале 2021-го выпустила свою первую дискретную видеокарту для настольных ПК DG1 для OEM-сегмента, а полноценные игровые видеокарты на архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming) с аппаратным ускорением трассировки лучей должны выйти до конца этого года. Буквально на днях в Geekbench отметилась одна из будущих карт Xe HPG, причем она тестировалась в паре с процессором Alder Lake-S.

Судя по недавним утечкам, игровые видеокарты Xe HPG пока не готовы к выходу на рынок, так что полноценный анонс крайне маловероятен. Будем надеяться, что это не будет анонс ради анонса, и нам расскажут хоть что-то интересное и, возможно, продемонстрируют возможности игровой архитектуры.

Игровой видеокарте Intel DG2 приписывают 512 вычислительных блоков (EU), 4096 ядер, рабочую частоту 1800 МГц и 12-гигабайтный буфер GDDR6.