Глава Intel Пэт Гелсинджер анонсировал трансляцию «Intel Unleashed» — она пройдет 23 марта

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Следующая крупная онлайн-презентация Intel посвящена «новой эре инноваций и лидерства», а следить за анонсами как всегда можно будет через официальный сайт «синих».

Слоган мероприятия — громкая фраза Engineering the Future.

Intel не сообщает, каким именно продуктам будет посвящено упомянутое мероприятие. Новоиспеченный CEO может обрисовать собственное видение картины цифрового будущего под знаменами Intel и рассказать о ближайших планах по выпуску новых продуктов.

Exciting things are happening on 3.23.21! Please join me for a business update and webcast address on the new era of innovation and leadership @Intel. https://t.co/QHyvY4s2jh pic.twitter.com/meuRXcqq74 — Pat Gelsinger (@PGelsinger) March 17, 2021

Буквально вчера Intel анонсировала процессоры Intel Core 11-го поколения для настольных ПК, который поступят в продажу 30 марта. И если отталкиваться от последних утечек, следующие на очереди — восьмиядерные Tiger Lake-H с тепловым пакетом до 45 Вт и 24 МБ кэша L3 для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Кроме того, в следующем квартале должны выйти 10-нм серверные CPU Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP), которые будут соперничать с EPYC 3-го поколения (Milan). Наконец, в этом году ожидаются игровые видеокарты Intel на архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming) с аппаратным ускорением трассировки лучей и долгожданные 10-нм CPU Alder Lake-S.