Глава Intel Пэт Гелсинджер анонсировал трансляцию «Intel Unleashed» — она пройдет 23 марта

Следующая крупная онлайн-презентация Intel посвящена «новой эре инноваций и лидерства», а следить за анонсами как всегда можно будет через официальный сайт «синих».

Слоган мероприятия — громкая фраза Engineering the Future.

Intel не сообщает, каким именно продуктам будет посвящено упомянутое мероприятие. Новоиспеченный CEO может обрисовать собственное видение картины цифрового будущего под знаменами Intel и рассказать о ближайших планах по выпуску новых продуктов.

Exciting things are happening on 3.23.21! Please join me for a business update and webcast address on the new era of innovation and leadership @Intel. https://t.co/QHyvY4s2jh pic.twitter.com/meuRXcqq74

— Pat Gelsinger (@PGelsinger) March 17, 2021