Новости Устройства 25.07.2025 comment views icon

Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ

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Олексій Єрін

Автор новостей

Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ

Появилась новая информация о следующей линейке десктопных процессоров Intel — Nova Lake. Ожидается существенное увеличение объема L3-кэша, но пока неизвестно, каким именно способом он будет реализован.

В последнее время игровая производительность процессоров Intel выглядит не слишком привлекательно на фоне решений конкурентов с большим 3D V-кэшем. Ходило много слухов, что компания может выпустить свой аналог, но ранее Intel отрицала появление дополнительного кэша в пользовательских процессорах.

Однако неожиданно на днях инсайдер Intel под ником Raichu сообщил, что планы компании относительно выпуска CPU с большим кэшем могут существенно измениться. Он заявил, что чипы Intel Nova Lake (Core Ultra 300) будут иметь большой кэш третьего уровня — Big Last-Level Cache (BLLC), а коллеги из Videocardz дополнительно уточнили, что его объем будет достигать 144 МБ. Напомним, что у процессоров AMD максимальный объем 3D V-кэша составляет 128 МБ.

Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Сообщение Райчу / Videocardz

При этом не уточняется, будет ли это встроенный в кристалл кэш, или отдельная плитка, как у процессоров AMD X3D. Также нет информации, будут ли существовать модели без него. Еще одна интересная деталь в сообщении Raichu — BLLC будут иметь нефлагманские модели линейки, с конфигурацией ядер 8/16. Возможно, пока что просто нет информации о старших моделях.

Обновление планов Intel также подтвердил еще один известный датамайнер — Haze. Согласно его посту, процессоры Nova Lake с конфигурацией ядер 8P+16E и 8P+12E также будут иметь BLLC.

Отдельно в его сообщении стоит отметить упоминание третьего типа энергоэффективных ядер, о которых ранее информации не было. Сообщается, что оба указанных процессора будут иметь по 4 LP-ядра каждый. В результате обновленная таблица характеристик процессоров Intel Nova Lake выглядит так:

Intel передумала: процесори Nova Lake можуть отримати аналог 3D V-Cache на 144 МБ
Вероятные ТТХ Intel Nova Lake / Videocardz

Но на данный момент, мы бы посоветовали относиться к ней скептически.

Источник: Videocardz

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