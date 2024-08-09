Intel переносит мероприятие Innovation 2024 на 2025 год, судьба процессоров Arrow Lake под вопросом

Intel объявила о переносе своего мероприятия Intel Innovation 2024 на следующий год. Это событие происходило ежегодно с тех пор, как компанию возглавил Пэт Гелсингер.

Мероприятие Intel Innovation рассчитано на партнеров и разработчиков, которые хотят сотрудничать с Intel и друг с другом. Обычно компания проводит доклады руководителей и экспертов на различные темы. Также Intel анонсировала свои ключевые продукты и делилась информацией о следующих решениях.

Например, во время Intel Innovation 2021 были анонсированы настольные процессоры Core 12-го поколения Adler Lake, на Intel Innovation 2022 — настольные процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake, на Intel Innovation 2023 — процессоры Core Ultra 100 Meteor Lake.

В этом году ожидался анонс следующих процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake — не только для мобильных устройств, но и для настольных систем. Теперь мероприятие отменено, и дальнейшая судьба этих чипов под вопросом. Среди прочего ожидались демонстрации серверных процессоров Xeon 6 и ускорителя искусственного интеллекта Gaudi 3. Дополнительно следовало ожидать сведений об обновлении производственных технологий, в частности узлов Intel 20A и Intel 18A.

Объясняя свое решение перенести мероприятие Intel Innovation 2024 на следующий год компания говорит, что финансовая ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Это соответствует плану Intel по экономии средств, который предусматривает сокращение более 15 тыс. работников.

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Intel Innovation 2024 официально перенесено на 2025 год, но конкретная дата пока не называется. Компания отметила, что будут проводиться «меньшие мероприятия». Следовательно, можно ожидать, что анонс процессоров Arrow Lake состоится отдельно — возможно во время какой-то тематической выставки.

Стоит отметить, что компания уже объявила о намерении представить процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake на выставке IFA 3 сентября. Решение отложить Innovation 2024 года не повлияет на эти планы.

Источник: videocardz