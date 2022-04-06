Intel полностью останавливает деловую активность в россии

Американская компания Intel 5 апреля заявила о полной остановке бизнеса в россии, став последней западной технологической фирмой, покинувшей страну-агрессора. Intel Corp еще в марте приостановила поставки в россию и беларусь, но продолжила вести бизнес, объяснив это попыткой «свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях».

«Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира». Intel

После призыва Украины ко всем компаниям, связанных с программным обеспечением и облачными вычислениями прекратить бизнес в россии, IBM также приостановила поставки

По данным Reuters, в стране-агрессоре государственные компании и учреждения в большинстве используют cерверы IBM, Dell и Hewlett Packard.