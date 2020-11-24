Intel порицает AMD за троттлинг процессоров Ryzen 4000 при работе от батареи





В минувшем квартале доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2007 года — 22,4%. Особых успехов команда Лизы Су достигла в мобильном сегменте, отгрузив 20,2% чипов, что является новым абсолютным рекордом. И когда Intel не в состоянии конкурировать по производительности в ход идет маркетинг — в этом вопросе «‎синим», как известно, фантазии не занимать. Сайт WCCF Tech опубликовал недавнюю презентацию результатов собственного исследования Intel, порицающего AMD за троттлинг мобильных процессоров (в определенных сценариях) при работе от батареи.

Intel протестировала пять разных компактных ноутбуков на собственной платформе Tiger Lake и пять на конкурирующей AMD Renoir. Устройства тестировались прямо «из коробки» в режиме «Высокая производительность» (в настройках был выбран соответствущий профиль электропитания). Также сообщается, что перед проведением тестов было удалено антивирусное ПО и установили ​​яркость экрана на 200 кд/м². Для проведения тестов авторы исследования выбрали схожие конфигурации и использовали авторитетные бенчмарки вроде PCMark 10. Но это все равно результаты собственного тестирования, которые априори не могут быть объективными, как и любые другие такие тесты, выполненные заинтересованной стороной. Иными словами, к ним стоит относиться со здоровой долей скептицизма и подождать независимых тестов.

Intel призывает обозревателей скорректировать свои методики и начать тестировать ноутбуки без подключения к электросети, поскольку AMD, по утверждению Intel, снижает производительность своих процессоров при работе от батареи. Основной аргумент Intel заключается в том, что ноутбук не должен работать от сети большую часть времени, поэтому тестирование в таких условиях выливается в оторванные от реальности результаты.

Ссылаясь на собственные результаты тестов, Intel утверждает, что в PCMark 10 с использованием приложений Office 365 производительность ноутбуки AMD теряют до 38% мощности при работе от батареи, в WebXPRT потери производительности составляют до 48%, а в Sysmark 25 быстродействие на 30% ниже. В специальном бенчмарке Intel якобы зафиксировала задержки в реакции на нагрузку в режиме работы от батареи до 8–10 секунд. Что показательно, диаграммы с результатами тестов собственных чипов Comet Lake, Ice Lake и Tiger Lake в этом бенчмарке Intel не предоставила.

Ниже в галерее собрали все слайды этой разоблачающей презентации Intel. Остается добавить, что пока Intel не в состоянии конкурировать с AMD в сегменте высокопроизводительных игровых ноутбуков, поскольку 8-ядерные модели Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) выйдут только в следующем году.