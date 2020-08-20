У — упорство. Intel пытается доказать, что ее восьмиядерный Core i7-10700K быстрее и выгоднее, чем 12-ядерный Ryzen 9 3900XT





Не секрет, что сейчас вся стратегия Intel в части противостояния успехам AMD на рынке x86-совместимых процессоров, по большому счету, сводится к ценовой и информационной «войне», причем на поприще маркетинга «синие» ведут наступление с особым энтузиазмом (еще не забыли заявления, что бенчмарки — это прошлый век, и откровенное манипулирование тестами). И вот сейчас появилось лишнее тому доказательство — новая порция слайдов со сравнением результатов реальной производительности настольного CPU Core i7-10700K (Comet Lake-S) с конкурирующим Ryzen 9 3900XT (Matisse Refresh).

О «Real World Performance» — справедливой методике тестирования по версии Intel — мы подробно рассказывали в недавней заметке, когда Intel сравнивала свой шестиядерный Core i7-10750H с восьмиядерным AMD Ryzen 7 4800H, пыталась убедить пользователей в том, ее решение лучше. Так что останавливаться на этом не будем и сразу перейдем к результатам тестов. Приведенные ниже слайды взяты из недавней региональной презентации Intel в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как видим, в проведенном Intel сравнении ее процессор Core i7-10700K (8/16, 3,8-5,1 ГГц, 16 Мбайт кэша L3, 125 Вт (229 Вт PL2)) оказывается быстрее (выдает больше FPS) конкурирующего AMD Ryzen 9 3900XT (12/24, 3,8-4,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3, 105 Вт) в 24 из 30 игр Core i7-10700K на величину от 3 до 13%.

В обоих случаях тестовая платформа включала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 для Core i7-10700K и DDR4-3200 для Ryzen 9 3900XT соответственно. Замеры снимались в разрешении Full HD, но какие настройки графики использовались не сообщается. Ниже приводим списком игры, в которых Core i7-10700K оказался быстрее AMD Ryzen 9 3900XT.

23% в Total War: Warhammer 2

17% в Leauge of Legends

15% в Monster Hunter World: Iceborne

14% в Rocket Leauge

12% в War Thunder Tank Battle

6% в Total War Three Kingdoms

На этот раз Intel пошла еще дальше, заявив, что Core i7-10700K не просто быстрее AMD Ryzen 9 3900XT, но и выгоднее с точки зрения производительности на каждый доллар стоимости. В США рекомендованная цена Core i7-10700K — $387 (на Newegg просят $409.99), тогда как AMD Ryzen 9 3900XT немного дороже $499 ($479.99 на Amazon). Вот только Intel явно намеренно не проводила замеров в задачах, где важна многоядерная производительность. Кроме того, прямым конкурентом Core i7-10700K выступает Ryzen 7 3800XT (8/16, 3,9/4,7 ГГц) стоимостью $399, но в таком случае превосходство было бы менее убедительным.

Источник: WCCFTech